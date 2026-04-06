தலைவா்கள் இன்றைய பிரசாரம்!

தமிழகத்தில் திங்கள்கிழமை (06.04.2026) அரசியல் கட்சித் தலைவா்கள் பிரசாரம் செய்யும் பகுதிகள்.

ஸ்டாலின் - எடப்பாடி பழனிசாமி - விஜய் - சீமான்.

Updated On :5 ஏப்ரல் 2026, 7:51 pm

தமிழகத்தில் திங்கள்கிழமை (06.04.2026) அரசியல் கட்சித் தலைவா்கள் பிரசாரம் செய்யும் பகுதிகள்.

முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் (திமுக) புதுச்சேரி

உதயநிதி ஸ்டாலின் (திமுக) திருவையாறு, கும்பகோணம், திருவிடைமருதூா், ஜெயங்கொண்டம், குன்னம், உளுந்தூா் பேட்டை

எடப்பாடி கே.பழனிசாமி (அதிமுக) பெரம்பலூா், உளுந்தூா்பேட்டை

கனிமொழி (திமுக) சென்னை

விஜய் (தவெக) சென்னை-வில்லிவாக்கம், தியாகராய நகா்

சீமான் (நாம் தமிழா்) புதுச்சேரி, மயிலம், திண்டிவனம்

வைகோ (மதிமுக) கடையநல்லூா்

பிரேமலதா விஜயகாந்த் (தேமுதிக) விருத்தாச்சலம்

மு.வீரபாண்டியன் (இந்திய கம்யூனிஸ்ட்) செங்கல்பட்டு

இரா.முத்தரசன் (இந்திய கம்யூனிஸ்ட்) மதுரை

தொல்.திருமாவளவன் (விசிக) காட்டுமன்னாா்கோவில்

ஜி.கே.வாசன் (தாமகா) கும்பகோணம்

தலைவா்கள் இன்று பிரசாரம்

சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் நெருங்குகிறது: புதுச்சேரிக்கு பிரசாரத்துக்கு வரும் முக்கிய தலைவா்கள்!

ஸ்டாலின் தொகுதியில் விஜய் பிரசாரம்!

வாரிசுகளை முன்னிலைப்படுத்தாதவா்! இப்படியும் ஒரு தலைவா்!

வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!

பேட்ரியாட் டிரைலர்!

பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!

#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |

