தமிழ்நாடு

தலைவா்கள் இன்று பிரசாரம்!

தமிழகத்தில் திங்கள்கிழமை (13.4.2026) அரசியல் கட்சித் தலைவா்கள் பிரசாரம் செய்யும் பகுதிகள்.

Updated On :12 ஏப்ரல் 2026, 7:39 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

  • முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் (திமுக) திருவள்ளூா், ராணிப்பேட்டை

  • உதயநிதி ஸ்டாலின் (திமுக) விழுப்புரம், திருக்கோவிலூா், செஞ்சி, திண்டிவனம், செங்கல்பட்டு, ஆலந்தூா்

  • கனிமொழி (திமுக) திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி

  • எடப்பாடி கே.பழனிசாமி (அதிமுக) திருச்சி, திண்டுக்கல்

  • சீமான் (நாம் தமிழா்) வடமதுரை, நத்தம், மேலூா், ஒத்தக்கடை, சோழவந்தான்

  • வைகோ (மதிமுக) மதுரை, சிவகங்கை

  • பிரேமலதா விஜயகாந்த் (தேமுதிக) விருதாசலம்

  • அன்புமணி (பாமக) காட்டுமன்னாா்கோவில் , சிதம்பரம், புவனகிரி

  • பிருந்தா காரத் (மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்) கந்தா்வகோட்டை

  • பெ.சண்முகம் (மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்) சாத்தூா், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா்

  • டி.ராஜா (தேசிய செயலா் இந்திய கம்யூனிஸ்ட்) கிண்டி, கொளத்தூா்

  • மு.வீரபாண்டியன் (இந்திய கம்யூனிஸ்ட்) திருப்பூா்

  • தொல்.திருமாவளவன் (விசிக) திருப்போரூா், செங்கல்பட்டு

  • ஜி.கே.வாசன் (தமாகா) ஈரோடு

தொடர்புடையது

தலைவா்கள் இன்று பிரசாரம்

தலைவா்கள் இன்று பிரசாரம்

தலைவா்கள் இன்றைய பிரசாரம்!

தலைவா்கள் இன்றைய பிரசாரம்!

தலைவா்கள் இன்று பிரசாரம்

தலைவா்கள் இன்று பிரசாரம்

சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் விதிகள் அமல்: அரசியல் கட்சித் தலைவா்கள் சிலைகள் மூடல்

சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் விதிகள் அமல்: அரசியல் கட்சித் தலைவா்கள் சிலைகள் மூடல்

வீடியோக்கள்

காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
வீடியோக்கள்

காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |
வீடியோக்கள்

சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign
வீடியோக்கள்

கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு