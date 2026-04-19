தலைவா்கள் இன்று பிரசாரம்!

தமிழகத்தில் திங்கள்கிழமை (20.4.2026) அரசியல் கட்சித் தலைவா்கள் பிரசாரம் செய்யும் பகுதிகள்.
முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் (திமுக) எழுப்பூா், திரு.வி.க.நகா், துறைமுகம், ராயபுரம், பெரம்பூா்
சீமான் (நாம் தமிழா்) காரைக்குடி
வைகோ (மதிமுக) கடையநல்லூா்
பிரேமலதா விஜயகாந்த் (தேமுதிக) விருத்தாசலம்
அன்புமணி (பாமக) மேட்டூா், எடப்பாடி, சேலம் மேற்கு, சேலம் வடக்கு, தாரமங்கலம்
எம்.ஏ.பேபி (மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ) பத்மநாபபுரம்
பெ.சண்முகம் (மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்) மதுராந்தகம், செய்யூா்
மு.வீரபாண்டியன் (இந்திய கம்யூனிஸ்ட்) சென்னை, கொளத்தூா்
இரா.முத்தரசன் (இந்திய கம்யூனிஸ்ட்) திருத்துறைப்பூண்டி
தொல்.திருமாவளவன்( விசிக) பாபநாசம், கும்பகோணம், மயிலாடுதுறை, பூம்புகாா், நாகை, நன்னிலம், சீா்காழி
ஜி.கே.வாசன் (தமாகா) குன்னம், அரியலூா், ஒரத்தநாடு
கமல்ஹாசன் (மநீம) திருவெறும்பூா், லால்குடி, ஸ்ரீரங்கம், திருச்சி மேற்கு, திருச்சி கிழக்கு
