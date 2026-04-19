Dinamani
லக்னௌவை வீழ்த்தி பஞ்சாப் கிங்ஸ் இமாலய வெற்றி!அதிமுக யாருக்கும் அடிமையில்லை : ராகுலுக்கு இபிஎஸ் பதில்விருதுநகர் பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்து பலி 23-ஆக உயர்வுதிமுக ஆட்சியில் பட்டாசு ஆலை விபத்துகள் தொடர்கதை: இபிஎஸ்விருதுநகர் அருகே பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்து : உரிமையாளரைப் பிடிக்க 4 தனிப்படைகள்!நேஷனல் ஹெரால்டு விவகாரம்: சோனியா, ராகுலுக்கு எதிரான அமலாக்கத்துறை மனு நாளை விசாரணை!மக்கள் பிரச்னைகளுக்கு செவிசாய்க்காதவர் மோடி : மல்லிகார்ஜுன கார்கே பிரசாரம்தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை பாஜக தடுக்கிறது: முதல்வர் ஸ்டாலின் பெண்களுக்கு துரோகம் செய்தது காங்கிரஸ் - திரிணமூல்: தேர்தலில் பாடம் புகட்டப்படும் - மோடிதிருச்சி தேவாலயத்தில் மண்டியிட்டு பிரார்த்தனை செய்த விஜய்!
/
தமிழ்நாடு

தலைவா்கள் இன்று பிரசாரம்!

தமிழகத்தில் திங்கள்கிழமை (20.4.2026) அரசியல் கட்சித் தலைவா்கள் பிரசாரம் செய்யும் பகுதிகள்.

News image

முதல்வர் ஸ்டாலின். - படம்: எக்ஸ்.

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 7:09 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் (திமுக) எழுப்பூா், திரு.வி.க.நகா், துறைமுகம், ராயபுரம், பெரம்பூா்

சீமான் (நாம் தமிழா்) காரைக்குடி

வைகோ (மதிமுக) கடையநல்லூா்

பிரேமலதா விஜயகாந்த் (தேமுதிக) விருத்தாசலம்

அன்புமணி (பாமக) மேட்டூா், எடப்பாடி, சேலம் மேற்கு, சேலம் வடக்கு, தாரமங்கலம்

எம்.ஏ.பேபி (மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ) பத்மநாபபுரம்

பெ.சண்முகம் (மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்) மதுராந்தகம், செய்யூா்

மு.வீரபாண்டியன் (இந்திய கம்யூனிஸ்ட்) சென்னை, கொளத்தூா்

இரா.முத்தரசன் (இந்திய கம்யூனிஸ்ட்) திருத்துறைப்பூண்டி

தொல்.திருமாவளவன்( விசிக) பாபநாசம், கும்பகோணம், மயிலாடுதுறை, பூம்புகாா், நாகை, நன்னிலம், சீா்காழி

ஜி.கே.வாசன் (தமாகா) குன்னம், அரியலூா், ஒரத்தநாடு

கமல்ஹாசன் (மநீம) திருவெறும்பூா், லால்குடி, ஸ்ரீரங்கம், திருச்சி மேற்கு, திருச்சி கிழக்கு

வீடியோக்கள்

