திமுக ஆட்சியில் பாதிக்கப்பட்டதால் தமிழக மக்கள் ஆட்சி மாற்றத்துக்கு தயாராகிவிட்டனா் என பாஜக ஓபிசி (இதர பிற்படுத்தப்பட்டோா் அணி) தேசியத் தலைவா் கே.லஷ்மண் எம்.பி. கூறினாா்.
சென்னை அமைந்தகரையில் உள்ள பாஜக சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் அலுவலகத்தில், தமிழக பாஜக ஓபிசி அணி நிா்வாகிகளுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. அதில் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்ட ஓபிசி அணி தேசியத் தலைவா் லஷ்மண், தோ்தல் பணிகள் குறித்து ஆலோசனைகளை வழங்கினாா். தமிழக ஓபிசி அணி தலைவா் வீரதிருநாவுக்கரசு உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
முன்னதாக ஓபிசி அணி தேசியத் தலைவா் லஷ்மண் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: தமிழகத்தில் தற்போதைய திமுக ஆட்சியில் மக்கள் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனா். திமுக அளித்த வாக்குறுதிகளை ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு நிறைவேற்றவில்லை. திமுக தலைவரின் குடும்ப ஆதிக்கத்தால் தமிழகத்தில் ஊழல் மலிந்துவிட்டது. பெண்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை. பள்ளி, கல்லூரிகளில் கஞ்சா, போதைப்பொருள்கள் புழக்கம் அதிகரித்துவிட்டது.
சிறுபான்மையினரை வாக்கு வங்கியாகவே திமுக பாா்க்கிறது. ஆனால், தேசிய அளவில் மதம், ஜாதி பாா்க்காமல் பிரதமா் மோடி அனைவருக்கும் சம வாய்ப்பளித்து வளா்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறாா். ஆகவே, மக்கள் ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்த தயாராகிவிட்டனா்.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் அதிக இடங்களில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வெற்றி பெற்று அதிமுக தலைமையில் ஆட்சி அமையும். தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆட்சியில் ஊழற்ற நிலையில் தமிழகம் வளா்ச்சி பெறுவதற்கான திட்டங்களை பிரதமா் மோடி செயல்படுத்துவாா். தமிழா்களுக்கும், தமிழ் மொழிக்கும் பிரதமா் முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறாா். நடிகா் விஜய், கட்சி தொடங்கி போட்டியிடுகிறாா். ஆனால், தமிழக மக்கள் தெளிவாக முடிவெடுக்கக் கூடியவா்கள். அதனால், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிதான் அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியமைக்கும் என்றாா் அவா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
நூறு சாமி டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
தினமணி செய்திச் சேவை