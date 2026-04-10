Dinamani
மாம்பழம் சின்னத்தை முடக்கக்கோரிய ராமதாஸின் மனு தள்ளுபடி! மாநிலங்களவை எம்.பி.யாக நிதீஷ் குமார் பதவியேற்றார்! விஜய்யின் வாகனத்தில் பறக்கும் படை சோதனை!தமிழ்நாடு தலை குனியாது! முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் உறுதி! தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,000 உயர்வு! சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் பயணித்து முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் வாக்கு சேகரிப்பு!ஜன நாயகன் முழுப் படமும் இணையத்தில் கசிந்தது! ஜன நாயகன் படத்தை யாரும் பகிர வேண்டாம்! இயக்குநர் எச். வினோத் வேண்டுகோள்! ஈரான் ஹோர்முஸ் நீரிணையில் சரக்கு போக்குவரத்துக்கு கட்டணம் வசூலிப்பதை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் - டிரம்ப்லெபனானில் தாக்குதல் தொடரும் - இஸ்ரேல் திட்டவட்டம்
/
தமிழ்நாடு

காரைக்குடி: வேனிலிருந்து இறங்கி சைக்கிள் ஓட்டிய விஜய்!

News image

Updated On :10 ஏப்ரல் 2026, 9:05 am

காரைக்குடிக்கு தேர்தல் பிரசாரத்துக்கு செல்லும் வழியில் வேனில் இருந்து இறங்கிய தவெக தலைவர் விஜய், சிறிது தூரம் சைக்கிளில் சென்றார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவா் விஜய், தமிழ்நாடு சட்டபேரவைத் தோ்தலையொட்டி, சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் இன்று பிரசாரம் மேற்கொள்கிறார்.

சென்னையில் இருந்து மதுரைக்கு தனி விமானம் மூலம் சென்ற விஜய், அங்கிருந்து பிரசார வாகனம் மூலம் காரைக்காலுக்கு சென்றுகொண்டிருக்கிறார்.

வழிநெடுங்கிலும் தவெக தொண்டர்களும் ரசிகர்களும் குவிந்திருக்கும் நிலையில், 4 மணிநேரத்துக்கு மேலாக விஜய் பயணித்து வருகிறார்.

காரைக்குடியை நெருங்கிய நிலையில், திடீரென்று பிரசார வேனைவிட்டு இறங்கிய விஜய், சிறிது தூரம் மாலை அணிந்தபடி சைக்கிள் ஓட்டிச் சென்றார்.

ஆனால், தொண்டர்களின் கூட்டம் அதிகமாக காணப்பட்டதால், விஜய்யால் தொடர்ந்து சைக்கிளில் செல்ல முடியவில்லை. இதனால் மீண்டும் பிரசார வாகனத்தில் ஏறி மக்கள் சந்திப்பு நடைபெறும் இடத்தை நோக்கிச் சென்றுகொண்டிருக்கிறார்.

காரைக்குடி காவல்துறையினர் விஜய் பிரசாரத்துக்கு பகல் 12 மணிமுதல் 2.30 மணி வரை மட்டுமே அனுமதி அளித்துள்ளனர்.

தற்போது அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தையும் கடந்து பிரசாரம் திடலுக்கு வர முடியாமல் மக்கள் கூட்டத்தில் விஜய் திணறி வருகிறார்.

மறுபுறம், பிரசாரம் நடைபெறும் திடலில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பல மணிநேரமாக வெய்யிலில் காத்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Karaikudi: Vijay Steps Out of Van and Rides a Bicycle!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

காரைக்குடியில் பேசாமல் சென்ற விஜய்! வெய்யிலில் காத்திருந்த தொண்டர்கள் ஏமாற்றம்!

காரைக்குடியில் விஜய் நாளை பிரசாரம்: 37 நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி

வேனிலிருந்து தவறி விழுந்த வடமாநில இளைஞா் உயிரிழப்பு

விபத்துக்குள்ளான பைக்! வேனிலிருந்து இறங்கி விசாரித்த விஜய்! | TVK

வீடியோக்கள்

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 ஏப்ரல் 2026
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 ஏப்ரல் 2026