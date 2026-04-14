திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம்; தைப்பூசம் மாநில விழா! பாஜக தேர்தல் அறிக்கை!

திருப்பரங்குன்றத்தில் கார்திகை தீபத்தன்று தீபம் ஏற்றப்படும், தைப்பூசம் மாநில விழாவாக கொண்டாடப்படும் என்று பாஜக தேர்தல் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் பாரதிய ஜனதா கட்சி 27 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகின்றது.
இந்த நிலையில், சென்னை பாஜக அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கையை மத்திய அமைச்சர் ஜெ.பி. நட்டா இன்று காலை வெளியிட்டார். இந்த நிகழ்வில், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், மூத்த தலைவர்கள் தமிழிசை செளந்தரராஜன், அண்ணாமலை உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.
இந்த தேர்தல் அறிக்கைக்கு ’புதிய யுகம் படைக்கும் தாமரை வாக்குறுதி 2026’ என்ற பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
முக்கிய வாக்குறுதிகள்
தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவுடன் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ. 10,000 வழங்கப்படும்.
மகளிருக்கு மாதம் ரூ. 2,000 வழங்கப்படும்.
பொங்கல், தமிழ்ப் புத்தாண்டு, தீபாவளி பண்டிகைக்கு தலா ஒரு சிலிண்டர் வீதம் மொத்தம் மூன்று சிலிண்டர்கள் இலவசமாக வழங்கப்படும்.
பெண்கள் இரு சக்கர மின் வாகனம் வாங்க ரூ. 25,000 மானியம் வழங்கப்படும்.
தைப்பூசம் மாநில விழாவாக கொண்டாடப்படும்.
திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்படும்.
Summary
Lamps Lit at Thiruparankundram; Thaipusam Declared a State Festival! — BJP Election Manifesto
தொடர்புடையது
மகளிர், இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ. 3,000; பொது சிவில் சட்டம்! மேற்குவங்க பாஜக வாக்குறுதிகள்!
கார்கே மீது நடவடிக்கை கோரி தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக புகார்!
திருப்பரங்குன்றத்தில் நிலவும் அசாதாரண சூழ்நிலைக்கு திமுக, பாஜகதான் காரணம்: சிடிஆர். நிர்மல் குமார்
Podcast | ஒருவழியாக வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்ட பாஜக, காங்கிரஸ்! | News & Views | E-22 |
