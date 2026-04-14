Dinamani
பெண்கள் இட ஒதுக்கீட்டை தாமதப்படுத்துவது பெரும் அநீதி! பிரதமர் மோடிதமிழ்ப் புத்தாண்டு! சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் வீட்டுக்குச் சென்று மோடி வாழ்த்து! தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,280 உயர்வு! நாடாளுமன்றத்தில் அம்பேத்கர் சிலைக்கு மரியாதை! குடியரசு துணைத் தலைவர்!அமெரிக்க கட்டுப்பாட்டில் ஈரானிய கடற்பரப்பு: அதிபர் டிரம்ப்!அமெரிக்க கட்டுப்பாட்டில் ஈரானிய கடற்பரப்பு: அதிபர் டிரம்ப்!கோவையில் பிரதமா் மோடி ஏப்ரல் 18-இல் பிரசாரம்வைகை அதிவிரைவு ரயில் இன்றும் தாமதமாகப் புறப்படும் அம்பேத்கா் ஜெயந்தி: இன்று பங்குச் சந்தை விடுமுைமாா்ச்சில் சில்லறை பணவீக்கம் 3.4% - 3-ஆவது மாதமாக ஏற்றம்இந்தியாவிடம் 3 மாதங்களுக்கு தேவையான நிலக்கரி கையிருப்பு உள்ளது: மத்திய அரசுதிருப்பூரில் விஜய் இன்று பிரசாரம்ஐபிஎல்: 57 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஹைதராபாத் அணி அபார வெற்றி
/
வணிகம்

தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு! இன்றைய நிலவரம்!!

தமிழ்ப் புத்தாண்டு நாளான இன்று (ஏப். 14) தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளதைப் பற்றி...

News image

தங்கம் விலை... - படம்: பிடிஐ.

Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 4:14 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்ப் புத்தாண்டு நாளான இன்று (ஏப். 14) தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 160 உயர்ந்து ரூ.14,220-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேசமயம் சவரனுக்கு ரூ.1280 உயர்ந்து ரூ. 1,13,760-க்கு விற்பனையாகிறது.

இதேபோல் வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.265-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மேலும் வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ ரூ.2,65,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஈரான், அமெரிக்கா இடையே பாகிஸ்தானில் நடைபெற்ற அமைதிப் பேச்சு தோல்வியில் முடிவடைந்தது. மீண்டும் மேற்காசியாவில் போர் மூளும் அபாயம் உருவாகியிருப்பதாலும், சர்வதேச பொருளாதார சூழல், ரூபாய் - டாலர் மதிப்பு உள்ளிட்ட காரணிகளால் தங்கம் விலையில் குறைந்து வந்த நிலையில், சர்வதேச சந்தையில் மீண்டும் தங்கத்தின் மீதான முதலீட்டால் தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது.

Summary

Today (April 14), on the occasion of the Tamil New Year, the prices of gold and silver have surged dramatically.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை தோல்வி! அடுத்தது என்ன?

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Delhi Vs Chennai | முதல்வரின் சிறுபிள்ளைத்தனம்! அண்ணாமலை Press Meet | BJP | DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்

டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

12 ஏப்ரல் 2026