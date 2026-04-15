Dinamani
நாகா்கோவிலில் இன்று பிரதமா் மோடி சாலைப் பேரணிமக்களவைத் தொகுதிகளை 850-ஆக உயா்த்தும் சட்டத் திருத்த மசோதா: நாடாளுமன்றத்தில் நாளை அறிமுகம்மேற்காசிய பதற்றத்தால் இந்தியாவில் 25 லட்சம் போ் வறுமையில் தள்ளப்படும் அபாயம்: ஐ.நா. அறிக்கையில் தகவல்பிகாா் முதல்வராக பாஜகவின் சாம்ராட் செளதரி இன்று பதவியேற்புபெட்ரோல் விலையில் ரூ.18, டீசல் ரூ.35 எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு இழப்புவாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் சின்னம் பொருத்தும் பணி நாளை தொடக்கம்ரஷிய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி: மாா்ச் மாதத்தில் மூன்று மடங்கு உயா்வுசமையல் எண்ணெய் இறக்குமதி 12% அதிகரிப்புபிரதமா் மோடி இன்று கா்நாடகம் வருகைசென்னையில் இன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறைஐபிஎல் : சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
/
தமிழ்நாடு

தலைவா்கள் இன்று பிரசாரம்

News image

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் - கோப்புப் படம்

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 12:26 am

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகத்தில் புதன்கிழமை (15.4.2026) அரசியல் கட்சித் தலைவா்கள் பிரசாரம் செய்யும் பகுதிகள்.

முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் (திமுக) காரிமங்கலம், சேலம்

உதயநிதி ஸ்டாலின் (திமுக) ஓட்டப்பிடாரம், கோவில்பட்டி, வாசுதேவநல்லூா், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா், சாத்தூா், விருதுநகா், திருமங்கலம்

எடப்பாடி கே.பழனிசாமி (அதிமுக) கரூா், திருப்பூா்

சீமான் (நாம் தமிழா்) புதுக்கோட்டை, ஆலங்குடி, பட்டுக்கோட்டை, பேராவூரணி, மன்னாா்குடி, ஒரத்தநாடு, திருத்துறைபூண்டி, வேதாரண்யம்

வைகோ (மதிமுக) சீா்காழி

பிரேமலதா விஜயகாந்த் (தேமுதிக) விருதாசலம், சேலம்

அன்புமணி (பாமக) கம்பைநல்லூா், கடத்தூா், நல்லம்பள்ளி, இண்டூா், பாலக்கோடு

ஜி.கே.வாசன் (தமாகா) சென்னை

பெ.சண்முகம் (மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்) திருவெற்றியூா், ஆவடி

டி. ராஜா( தேசிய செயலா் இந்திய கம்யூனிஸ்ட்) வேலூா், குடியாத்தம், கே.வி.குப்பம்

மு.வீரபாண்டியன் (இந்திய கம்யூனிஸ்ட்) தஞ்சாவூா்

இரா.முத்தரசன் (இந்திய கம்யூனிஸ்ட்) திண்டுக்கல்

சரத்குமாா் (பாஜக) கோவை

