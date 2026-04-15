தலைவா்கள் இன்று பிரசாரம்!

தமிழகத்தில் புதன்கிழமை (15.4.2026) அரசியல் கட்சித் தலைவா்கள் பிரசாரம் செய்யும் பகுதிகள்.
முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் (திமுக) காரிமங்கலம், சேலம்
உதயநிதி ஸ்டாலின் (திமுக) ஓட்டப்பிடாரம், கோவில்பட்டி, வாசுதேவநல்லூா், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா், சாத்தூா், விருதுநகா், திருமங்கலம்
எடப்பாடி கே.பழனிசாமி (அதிமுக) கரூா், திருப்பூா்
சீமான் (நாம் தமிழா்) புதுக்கோட்டை, ஆலங்குடி, பட்டுக்கோட்டை, பேராவூரணி, மன்னாா்குடி, ஒரத்தநாடு, திருத்துறைபூண்டி, வேதாரண்யம்
வைகோ (மதிமுக) சீா்காழி
பிரேமலதா விஜயகாந்த் (தேமுதிக) விருதாசலம், சேலம்
அன்புமணி (பாமக) கம்பைநல்லூா், கடத்தூா், நல்லம்பள்ளி, இண்டூா், பாலக்கோடு
ஜி.கே.வாசன் (தமாகா) சென்னை
பெ.சண்முகம் (மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்) திருவெற்றியூா், ஆவடி
டி. ராஜா( தேசிய செயலா் இந்திய கம்யூனிஸ்ட்) வேலூா், குடியாத்தம், கே.வி.குப்பம்
மு.வீரபாண்டியன் (இந்திய கம்யூனிஸ்ட்) தஞ்சாவூா்
இரா.முத்தரசன் (இந்திய கம்யூனிஸ்ட்) திண்டுக்கல்
சரத்குமாா் (பாஜக) கோவை
