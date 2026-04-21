சென்னையில் விஜய் சாலைவலம்!

சென்னையில் தவெக தலைவர் விஜய் சாலைவலம் பற்றி...

தவெக தலைவர் விஜய் - YT | TVK

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 8:24 am

சென்னையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் செவ்வாய்க்கிழமை சாலைவலம் மேற்கொண்டுள்ளார்.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் இன்று மாலை 6 மணியுடன் நிறைவடையவுள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் இறுதிக் கட்டப் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

வண்டலூர் - மீஞ்சூர் வெளிவட்டச் சாலை, பொன்னேரி, கொளத்தூர், வில்லிவாக்கம் பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை சாலைவலம் மேற்கொண்டு விஜய் வாக்குச் சேகரித்தார்.

இந்த நிலையில், இன்று மாலை நந்தனம் ஒய்.எம்.சி.ஏ. திடலில் இன்று மாலை 3 மணியளவில் கட்சித் தொண்டர்கள் மத்தியில் விஜய் பேசவுள்ளார்.

இதற்காக மத்திய கைலாஷ் பகுதியில் இருந்து நந்தனம் வரை பிரசார வாகனத்தில் நின்றபடி சாலைவலமாக விஜய் சென்றுகொண்டுள்ளார்.

முன்னதாக இன்று காலை மக்களுக்காக விஜய் வெளியிட்ட கடிதத்தில், லஞ்சக் கொள்ளைப் பணமழை பொழிந்தாலும் விசில் புரட்சிக்குத் தயாராகுங்கள் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

Summary

TVK Leader Vijay roadshow in Chennai!

தவெக தலைவர் விஜய் இன்று எங்கு பிரசாரம் செய்கிறார்?

தவெக தலைவர் விஜய் இன்று எங்கு பிரசாரம் செய்கிறார்?

சென்னையில் 3 தொகுதிகளில் விஜய் இன்று பிரசாரம்!

சென்னையில் 3 தொகுதிகளில் விஜய் இன்று பிரசாரம்!

தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech

தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech

தவெக தேர்தல் பிரசாரப் பாடல் இன்று மாலை வெளியீடு!

தவெக தேர்தல் பிரசாரப் பாடல் இன்று மாலை வெளியீடு!

நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
2 மணி நேரங்கள் முன்பு
நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!
19 மணி நேரங்கள் முன்பு
டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi
20 மணி நேரங்கள் முன்பு
கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026
20 மணி நேரங்கள் முன்பு