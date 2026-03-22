Dinamani
கர்நாடகத்தில் பேருந்து கட்டணம் உயர்வு இல்லை: அமைச்சர் ராமலிங்க ரெட்டி மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் பாஜகவுக்கு ஆதரவாக கட்சி மாறி வாக்களிப்பு: 6 எம்எல்ஏக்கள் ‘சஸ்பெண்ட்’பேரவைத் தேர்தல்: தமிழகத்தில் இதுவரை ரூ.23.74 கோடி ரொக்கம் பறிமுதல் அதிகாரி தற்கொலை விவகாரம்: பஞ்சாப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ராஜிநாமா புதுச்சேரி தவெக வேட்பாளர் பட்டியல் நாளை வெளியீடு! ஈரான் போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவது குறித்து பரிசீலனை: டிரம்ப்டி20 தொடருக்காக அயர்லாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணி!பிரதமர் மோடியின் புகைப்படங்களை ஏஐ மூலம் மோசமாகச் சித்திரித்த நபர் கைது!கேரள தேர்தல்: பாஜகவின் 3-ம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு!போர் அச்சுறுத்தல்! பேச்சுவார்த்தை ஒன்றே வழி: குடியரசுத் துணைத்தலைவர்தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி முழுமையடைய திராவிட மாடல் ஆட்சி தொடர வேண்டும்! - முதல்வர்ரஷியா மீது 280 டிரோன்களை ஏவி தாக்குதல் நடத்திய உக்ரைன்!
/
தமிழ்நாடு

5 மாதங்கள் மட்டுமே பதவி வகித்த எம்எல்ஏ!

5 மாதங்கள் மட்டுமே பதவி வகித்த எம்எல்ஏ!

News image

அண்ணா அறிவாலயம்

கோப்புப் படம்

Updated On :21 மார்ச் 2026, 10:03 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மயிலாடுதுறை சட்டப்பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினராக 5 மாதம் 10 நாள்கள் மட்டுமே பதவி வகித்துள்ளார் கி. சத்தியசீலன் (87).

மயிலாடுதுறை சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் 1967, 1971, 1977, 1980 ஆகிய நான்கு முறை போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர் என். கிட்டப்பா. 1984-ஆம் ஆண்டு அவரது மறைவுக்குப் பிறகு 1984-இல் நடைபெற்ற இடைத் தேர்தலில் திமுக வேட்பாளராகப் போட்டியிட்ட கி. சத்தியசீலன் வெற்றி பெற்று சட்டப்பேரவை உறுப்பினரானார். ஆனால், அதே ஆண்டு (1984) இறுதியில் பொதுத் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதால், 1984-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 6-ஆம் தேதிமுதல் நவ. 15 வரை 5 மாதம் 10 நாள் மட்டுமே பதவி வகித்தார்.

இதைத் தொடர்ந்து, 1984-ஆம் நடைபெற்ற பொதுத் தேர்தலில் இத்தொகுதியில் மீண்டும் போட்டியிட்ட சி. சத்தியசீலன் அதிமுக வேட்பாளர் எம்.தங்கமணியிடம் 4,171 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தார்.

கி. சத்தியசீலனுக்கு 2023-ஆம் ஆண்டு திமுக சார்பில் பெரியார் விருது வழங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

