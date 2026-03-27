Dinamani
பாஜகவுக்கு சாதகமில்லாத தொகுதிகள்! மேலிடத்தில் அண்ணாமலை அதிருப்தி!
/
தமிழ்நாடு

தமாக வேட்பாளர்கள் யார்யார்? ஜி.கே. வாசன் அறிவிப்பு!

தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளர்கள் பற்றி...

News image

ஜி.கே. வாசன்

X

Updated On :27 மார்ச் 2026, 6:54 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை அக்கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே. வாசன் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வருகின்ற ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறவுள்ளது. இந்த தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் போட்டியிடும் தமாகவுக்கு 5 தொகுதிகளை அதிமுக ஒதுக்கியுள்ளது.

இந்த தொகுதிகளிலும் பாஜகவின் தாமரை சின்னத்தில் போட்டியிடவுள்ளதாக ஏற்கெனவே ஜி.கே. வாசன் அறிவித்திருந்தார்.

இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஜி.கே. வாசன், தமாகவின் தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார். தொடர்ந்து, வேட்பாளர்கள் பட்டியலையும் வெளியிட்டார்.

அதன்படி, ஒட்டன்சத்திரத்தில் விடியல் சேகர், ஈரோடு மேற்கில் யுவராஜா, ராணிப்பேட்டையில் கார்த்திகேயன், கிள்ளியூரில் நிதின் சைமன், கும்பகோணத்தில் அசோக் குமார் உள்ளிட்டோர் வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும், சைக்கிள் சின்னம் கிடைக்காததால் பாஜகவின் நேரடிக் கூட்டணியில் இருக்கும் நிலையில், தாமரை சின்னத்தில் போட்டியிடுவதாக ஜி.கே. வாசன் தெரிவித்தார்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தமாக தேர்தல் அறிக்கை, வேட்பாளர்கள் நாளை அறிவிப்பு!

தமாக வேட்பாளர்கள் யார்? நாளை பட்டியல் வெளியீடு

அதிமுக - தமாகா தொகுதிப் பங்கீடு! இபிஎஸ்ஸுடன் ஜி.கே. வாசன் சந்திப்பு!

தமிழ்நாட்டுக்கு பிரதமர் மோடி புதிய திட்டங்களை இன்று அறிவிப்பார்: ஜி.கே. வாசன்

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | March 29 முதல் Apr. 4 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 மணி நேரம் முன்பு
வீடியோக்கள்

#csk | ஐபிஎல் ஆரம்பம்: சாதிக்குமா இளஞ்சிங்கப் படை? | Chennai Super Kings | MS Dhoni | IPL 2026 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

26 மார்ச் 2026
வீடியோக்கள்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

25 மார்ச் 2026