தமாக வேட்பாளர்கள் யார்யார்? ஜி.கே. வாசன் அறிவிப்பு!
தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளர்கள் பற்றி...
ஜி.கே. வாசன்
X
ஜி.கே. வாசன்
X
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை அக்கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே. வாசன் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வருகின்ற ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறவுள்ளது. இந்த தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் போட்டியிடும் தமாகவுக்கு 5 தொகுதிகளை அதிமுக ஒதுக்கியுள்ளது.
இந்த தொகுதிகளிலும் பாஜகவின் தாமரை சின்னத்தில் போட்டியிடவுள்ளதாக ஏற்கெனவே ஜி.கே. வாசன் அறிவித்திருந்தார்.
இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஜி.கே. வாசன், தமாகவின் தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார். தொடர்ந்து, வேட்பாளர்கள் பட்டியலையும் வெளியிட்டார்.
அதன்படி, ஒட்டன்சத்திரத்தில் விடியல் சேகர், ஈரோடு மேற்கில் யுவராஜா, ராணிப்பேட்டையில் கார்த்திகேயன், கிள்ளியூரில் நிதின் சைமன், கும்பகோணத்தில் அசோக் குமார் உள்ளிட்டோர் வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும், சைக்கிள் சின்னம் கிடைக்காததால் பாஜகவின் நேரடிக் கூட்டணியில் இருக்கும் நிலையில், தாமரை சின்னத்தில் போட்டியிடுவதாக ஜி.கே. வாசன் தெரிவித்தார்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...