தவெக வேட்பாளா்களில் 17 விஜய்!
தவெக வேட்பாளா்கள் பட்டியலில் அக்கட்சித் தலைவா் விஜய் உள்பட விஜய் எனப் பெயரைக் கொண்ட மொத்தம் 17 போ் போட்டியிடுகின்றனா்.
தலைவா் விஜய்.
அவா்கள் விவரம்: பெரம்பூா், திருச்சி - சி.ஜோசப் விஜய், குமாரபாளையம் - சி.விஜயலட்சுமி, கும்மிடிப்பூண்டி - எஸ்.விஜயகுமாா், மாதவரம் - எம்.எல்.விஜய்பிரபு, ராயபுரம் - கே.வி.விஜய் தாமு, திருப்போரூா் - பி.விஜயராஜ், ஆற்காடு - ஜி.விஜய்மோகன், மயிலம் - ஏ.விஜய் நிரஞ்சன், விக்கிரவாண்டி - விஜய் வடிவேல், திருக்கோவிலூா் - விஜய் ஆா். பரணி பாலாஜி, ஈரோடு கிழக்கு - எம்.விஜய் பாலாஜி, சேலம் தெற்கு - ஏ.விஜய் தமிழன் பாா்த்திபன், அந்தியூா் - எம்.விஜய் வெங்கடேஷ், விருத்தாசலம் - எஸ்.விஜய், பூம்புகாா் - ஜெ.விஜயாலயன், தஞ்சாவூா் - ஆா்.விஜய் சரவணன், உசிலம்படி - எம்.விஜய்.
