பெரம்பூரில் விஜய்க்கு எதிராக திலகபாமா! தருமபுரியில் செளமியா அன்புமணி போட்டி!
பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் வேட்பாளர்கள் பற்றி...
திலகபாமா | செளமியா அன்புமணி
பெரம்பூர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தவெக தலைவர் விஜய்க்கு எதிராக பாமகவின் பொருளாளர் திலகபாமா வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் போட்டியிடும் பாமகவுக்கு 18 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டது. முதல்கட்டமாக மூன்று வேட்பாளர்கள் பட்டியலை கடந்த வாரம் கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி வெளியிட்டிருந்தார்.
இந்த நிலையில், மீதமுள்ள 15 வேட்பாளர்களின் பட்டியல் இன்று காலை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, தவெக தலைவர் விஜய் போட்டியிடும் பெரம்பூர் தொகுதியில் கட்சியின் பொருளாளர் திலகபாமாவும், தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் போட்டியிடும் விருத்தாசலம் தொகுதியில் தமிழரசி ஆதிமூலம் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும், தருமபுரி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி வேட்பாளராக பாமகவின் பசுமைத் தாயகம் இயக்கத்தின் தலைவர் செளமியா அன்புமணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
அதேபோல், திருப்போரூரில் பாமக செய்தித் தொடர்பாளர் வழக்கறிஞர் கே. பாலு வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டுள்ளார்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
