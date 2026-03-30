பாமக நிறைவுப் பட்டியல் வெளியீடு: 15 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!

சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடவுள்ள பாமக வேட்பாளர்களின் நிறைவுப் பட்டியல் வெளியிடு குறித்து...

Updated On :30 மார்ச் 2026, 5:33 am

சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடவுள்ள பாமக வேட்பாளர்களின் நிறைவுப் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது.

2026 தமிழக சட்டப்பேரவையில் அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு 18 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் 3 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மீதமுள்ள 15 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் பட்டியலை பாமக தலைவர் அன்புமணி திங்கள்கிழமை அறிவித்துள்ளார்.

அதன்படி, பெரம்பூர் - கவிஞர் ம.திலகபாமா, தருமபுரி - முனைவர். சௌமியா அன்புமணி, விருத்தாசலம் மருத்துவர் தமிழரசி ஆதிமூலம், சேலம் மேற்கு - மு.கார்த்தி,

பென்னாகரம் - பாடி வெ. செல்வம், போளூர் - சி.ஆர். பாஸ்கரன், திருப்போரூர் - வழக்குரைஞர் கே.பாலு, ஜெயங்கொண்டம் - க. வைத்தி, சேலம் வடக்கு எஸ். சதாசிவம், விக்கிரவாண்டி - சி. சிவக்குமார், சோளிங்கர் - வழக்குரைஞர். க. சரவணன், மயிலாடுதுறை - சித்தமல்லி ஏ.பழனிச்சாமி, உத்திரமேரூர் - பெ. மகேஷ்குமார், ரிஷிவந்தியம் - அ.ப. செழியன், காட்டுமன்னார் கோயில் (தனி) - மருத்துவர் அன்பு. சோழன் ஆகியோர் போட்டியிடுகிறார்கள்.

ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 3 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள்

கீழ்வேளூர் - ச. வடிவேல் இராவணன், அம்பத்தூர் - கே.என். சேகர், செஞ்சி - அ. கணேஷ் குமார் ஆகியோர் போட்டியிடுகிறார்கள்.

