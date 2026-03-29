Dinamani
எடப்பாடி பழனிசாமி வாகனத்தில் பறக்கும் படை சோதனை! 15 நிமிடங்கள் நடைபெற்றது!நெல்லை, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தொகுதிகளில் கிருஷ்ணசாமி மகன் ஷியாம் போட்டி!அஸ்ஸாமில் மகளிருக்கு நிபந்தனையின்றி மாதாந்திர உதவித்தொகை: காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை!செங்கோட்டையன், என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா போட்டியிடும் தொகுதிகள்!பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் விஜய் போட்டி புதுச்சேரியில் விஜய் பிரசாரத்துக்கு அனுமதிகோரி தவெக மனு! தேர்தல் ஆணையக் கடிதத்தில் பாஜக முத்திரை பதித்த விவகாரம்! அலுவலர்கள் நீக்கம் மேற்கு வங்கம்: 294 தொகுதிகளிலும் காங்கிரஸ் தனித்து போட்டி!
/
தமிழ்நாடு

எஸ்டிபிஐ வேட்பாளர் முகமது முபாரக்!

நன்னிலம் தொகுதியில் எஸ்டிபிஐ சார்பில் அதன் தலைவர் முபாரக் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

News image

எஸ்டிபிஐ தலைவர் முபாரக்.

Updated On :29 மார்ச் 2026, 11:00 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நன்னிலம் தொகுதியில் எஸ்டிபிஐ சார்பில் அதன் தலைவர் முபாரக் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

திமுக கூட்டணியில் உள்ள எஸ்டிபிஐ(இந்திய சமூக ஜனநாயக கட்சி) வரும் பேரவைத் தேர்தலில் நன்னிலம் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறது. எஸ்டிபிஐ கட்சி 3 தொகுதிகளை கோரியிருந்த நிலையில் ஒரு தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

நன்னிலத்தில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் அக்கட்சி களம்காண்கிறது. இத்தொகுதியில் முபாரக் கடும் போட்டியை சந்திப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. காரணம், நன்னிலத்தில் அதிமுக வேட்பாளராக முன்னாள் அமைச்சர் காமராஜ் மீண்டும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெறுகிறது. தோ்தலில் திமுக 164 தொகுதிகளில் நேரடியாகப் போட்டியிடவுள்ளது. அதேசமயம் கூட்டணிக் கட்சிகள் ‘உதயசூரியன்’ சின்னத்தில் 11 தொகுதிகளில் போட்டியிடவுள்ளன.

மதிமுக 3 தொகுதிகளிலும், கொங்கு மக்கள் தேசிய கட்சி, மனிதநேய மக்கள் கட்சி ஆகியவை தலா 2 தொகுதிகளிலும் மற்றும் முக்குலத்தோர் புலிப்படை, மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி, எஸ்டிபிஐ, தமிழர் தேசம் கட்சி ஆகியவை தலா 1 தொகுதியிலும் திமுகவின் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுகின்றன.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026
தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026
தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026
தினமணி வீடியோ செய்தி...

27 மார்ச் 2026