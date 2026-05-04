Dinamani
பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் விஜய் வெற்றி!சீமான் டெபாசிட் இழந்தார்! காரைக்குடியில் தவெக பிரபு வெற்றி! பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தோல்வி! கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி வெற்றி கொளத்தூர் தொகுதியில் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வி எடப்பாடி தொகுதியில் பழனிசாமி வெற்றி ராயபுரம் தொகுதியில் டி.ஜெயக்குமார் தோல்வி திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் கே.என். நேரு வெற்றி! கூடலூரில் திமுக வேட்பாளர் மு. திராவிடமணி வெற்றி மாமல்லபுரத்தில் தவெக வேட்பாளர்களைச் சந்திக்கிறார் விஜய்?புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி!
/
தமிழ்நாடு

சிவகாசியில் ராஜேந்திர பாலாஜி தோல்வி!

சிவகாசியில் ராஜேந்திர பாலாஜி தோல்வியடைந்தது பற்றி..

News image

ராஜேந்திர பாலாஜி - DPS

Updated On :4 மே 2026, 5:21 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அதிமுகவின் ராஜேந்திர பாலாஜி தோல்வியை தழுவியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று காலை 8 மணி முதல் விறுவிறுப்பாக எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில், திமுக வேட்பாளர் ராஜேந்திர பாலாஜி தோல்வியடைந்துள்ளார்.

மாலை 5 மணி நிலவரப்படி, முன்னாள் அமைச்சரும், அதிமுக வேட்பாளருமான ராஜேந்திர பாலாஜியை எதிர்த்து போட்டியிட்ட தவெகவின் எஸ். கீர்த்தனா வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

தவெகாவின் கீர்த்தனா 30,165 வாக்குகளும், இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் ஜி. அசோகன் 26,310 வாக்குகளும், திமுகவின் ராஜேந்திர பாலாஜி 26,085 வாக்குகளும் பெற்றுள்ளனர்.

10 சுற்றுகளின் முடிவில் 3,855 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் கீர்த்தனா முன்னிலையில் உள்ளார்.

Summary

DMK's Rajendra Balaji has suffered a defeat in the Tamil Nadu Legislative Assembly elections.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி வெற்றி

கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி வெற்றி

கருப்பு டிரைலர் அப்டேட் கொடுத்த ஆர்ஜே பாலாஜி!

கருப்பு டிரைலர் அப்டேட் கொடுத்த ஆர்ஜே பாலாஜி!

தவெக வெற்றி பெறுமா? அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் பதில்

தவெக வெற்றி பெறுமா? அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் பதில்

தேர்தலில் லோகேஷ் கனகராஜ் வாக்களிக்காதது ஏன்? ஆர்.ஜே. பாலாஜி விளக்கம்!

தேர்தலில் லோகேஷ் கனகராஜ் வாக்களிக்காதது ஏன்? ஆர்.ஜே. பாலாஜி விளக்கம்!

வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
சிங் கீதம் டீசர்!
வீடியோக்கள்

சிங் கீதம் டீசர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
வீடியோக்கள்

அம்மா அம்மாதான் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு