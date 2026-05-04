சிவகாசியில் ராஜேந்திர பாலாஜி தோல்வி!

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அதிமுகவின் ராஜேந்திர பாலாஜி தோல்வியை தழுவியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று காலை 8 மணி முதல் விறுவிறுப்பாக எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில், திமுக வேட்பாளர் ராஜேந்திர பாலாஜி தோல்வியடைந்துள்ளார்.
மாலை 5 மணி நிலவரப்படி, முன்னாள் அமைச்சரும், அதிமுக வேட்பாளருமான ராஜேந்திர பாலாஜியை எதிர்த்து போட்டியிட்ட தவெகவின் எஸ். கீர்த்தனா வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
தவெகாவின் கீர்த்தனா 30,165 வாக்குகளும், இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் ஜி. அசோகன் 26,310 வாக்குகளும், திமுகவின் ராஜேந்திர பாலாஜி 26,085 வாக்குகளும் பெற்றுள்ளனர்.
10 சுற்றுகளின் முடிவில் 3,855 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் கீர்த்தனா முன்னிலையில் உள்ளார்.
Summary
DMK's Rajendra Balaji has suffered a defeat in the Tamil Nadu Legislative Assembly elections.
