கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி வெற்றி

கோவை தெற்கு தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் செந்தில் பாலாஜி வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் 234 பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு கடந்த ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி ஒரேகட்டமாக வாக்குப் பதிவு நடைபெற்றது. அதில், 85.10 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின.
தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த நிலையில் கோவை தெற்கு தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் செந்தில் பாலாஜி வெற்றி பெற்றுள்ளார். அவர் 2,184 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
கடந்த தேர்தலில் கரூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட செந்தில் பாலாஜி இந்த தேர்தலில் தொகுதி மாறி கோவை தெற்கு தொகுதியில் களம்கண்டார்.
Summary
DMK candidate Senthil Balaji has won in the Coimbatore South constituency.
