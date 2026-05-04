Dinamani
தமிழ்நாட்டில் அனைத்து தொகுதிகளிலும் பாஜக பின்னடைவு! தவெக தலைவர் விஜய் அவசர ஆலோசனை! தவெக தலைவர் விஜய் வீட்டுக்கு த்ரிஷா வருகை!6-வது சுற்று முடிவிலும் மு.க. ஸ்டாலின் பின்னடைவு! தவெக முன்னிலை!!புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி! கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பின்னடைவு!காரைக்குடியில் சீமான் தொடர்ந்து பின்னடைவு! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை, அவிநாசி தொகுதியில் எல்.முருகன் பின்னடைவு ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் செல்வப்பெருந்தகை பின்னடைவு திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூரில் விஜய் முன்னிலை
தமிழ்நாடு

திமுக தோல்விக்கு சில அதிகாரிகளும், அமைச்சர்களுமே காரணம்! மு.க. ஸ்டாலின் உறவினர் பதிவு!

மு.க. ஸ்டாலின் உறவினர் பதிவிட்டிருப்பது பற்றி...

மு.க. ஸ்டாலின் - கோப்புப்படம்

Updated On :4 மே 2026, 1:01 pm IST

திமுக தோல்விக்கு சில அதிகாரிகளும், அமைச்சர்களுமே காரணம் என்று தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் உறவினர் முகநூலில் பதிவிட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில், தற்போதைய நிலவரப்படி தவெக 105 தொகுதிகளுக்கு மேல் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

அதிமுக கூட்டணி 65 தொகுதிகளிலும், திமுக கூட்டணி 62 தொகுதிகளிலும் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

இந்த நிலையில், முதல்வர் ஸ்டாலினின் உறவினரும், மருத்துவருமான ஜெ. ராஜமூர்த்தி, “திமுக தோல்விக்குக் காரணம் சில அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் அமைச்சர்களே” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Some government officials and ministers are the reason for DMK failure : Rajamoorthy Jayaraman

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
