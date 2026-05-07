தவெகவுக்கு ஆதரவா? விசிக, இடதுசாரிகளுடன் மு.க. ஸ்டாலின் ஆலோசனை!

விசிக, இடதுசாரிகள் கட்சித் தலைவர்களுடன் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் அவசர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
தமிழக சட்டப்பேரவையில் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற தவெக ஆட்சி அமைக்க பிற கட்சிகளின் 11 உறுப்பினர்கள் ஆதரவு தேவைப்படும் நிலையில், திமுக கூட்டணியில் தேர்தலை சந்தித்த காங்கிரஸ் (5) நேற்று ஆதரவு அளித்தது.
மேலும், விடுதலை சிறுத்தைகள், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளிடம் தலா 2 உறுப்பினர்கள் இருக்கும் நிலையில், அவர்களின் ஆதரவைக் கோரி தவெக கடிதம் அனுப்பியிருந்தது.
மூன்று கட்சிகளின் தலைவர்களும் செயற்குழுவில் ஆலோசித்து முடிவெடுக்கப்படும் என்று அறிவித்திருந்தனர்.
இந்த நிலையில், சென்னை ஆழ்வார்ப்பேட்டை இல்லத்தில் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினுடன், விசிக தலைவர் திருமாவளவன், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளர் சண்முகம் உள்ளிட்டோர் திடீர் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிப்பது குறித்து முடிவெடுப்பதற்காக இந்த சந்திப்பு நடைபெறுகிறதா என்பது உறுதியாக தெரியவில்லை.
இதனிடையே, அதிமுக ஆட்சி அமைக்க திமுகவுடன் மறைமுகப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படுவதாக நேற்றிரவு தகவல்கள் வெளியான நிலையில், தவெக ஆட்சி அமைக்க திமுக இடையூறாக இருக்காது என்று மு.க. ஸ்டாலின் இன்று தெளிவுபடுத்தியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
