ஆளுநரிடம் அழைப்பில்லை! உச்சநீதிமன்றத்தில் முறையிட தவெக முடிவு!தவெக அலுவலகத்தில் எம்எல்ஏக்கள் அவசர ஆலோசனை!விஜய் பதவியேற்பு விழா ஏற்பாடுகள் நிறுத்தம்!
தவெகவுக்கு ஆதரவா? விசிக, இடதுசாரிகளுடன் மு.க. ஸ்டாலின் ஆலோசனை!

மு.க. ஸ்டாலின் - யூடியூப் / M.K. STALIN

Updated On :7 மே 2026, 0:50 pm IST

விசிக, இடதுசாரிகள் கட்சித் தலைவர்களுடன் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் அவசர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

தமிழக சட்டப்பேரவையில் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற தவெக ஆட்சி அமைக்க பிற கட்சிகளின் 11 உறுப்பினர்கள் ஆதரவு தேவைப்படும் நிலையில், திமுக கூட்டணியில் தேர்தலை சந்தித்த காங்கிரஸ் (5) நேற்று ஆதரவு அளித்தது.

மேலும், விடுதலை சிறுத்தைகள், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளிடம் தலா 2 உறுப்பினர்கள் இருக்கும் நிலையில், அவர்களின் ஆதரவைக் கோரி தவெக கடிதம் அனுப்பியிருந்தது.

மூன்று கட்சிகளின் தலைவர்களும் செயற்குழுவில் ஆலோசித்து முடிவெடுக்கப்படும் என்று அறிவித்திருந்தனர்.

இந்த நிலையில், சென்னை ஆழ்வார்ப்பேட்டை இல்லத்தில் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினுடன், விசிக தலைவர் திருமாவளவன், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளர் சண்முகம் உள்ளிட்டோர் திடீர் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிப்பது குறித்து முடிவெடுப்பதற்காக இந்த சந்திப்பு நடைபெறுகிறதா என்பது உறுதியாக தெரியவில்லை.

இதனிடையே, அதிமுக ஆட்சி அமைக்க திமுகவுடன் மறைமுகப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படுவதாக நேற்றிரவு தகவல்கள் வெளியான நிலையில், தவெக ஆட்சி அமைக்க திமுக இடையூறாக இருக்காது என்று மு.க. ஸ்டாலின் இன்று தெளிவுபடுத்தியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

DMK Leader M.K. Stalin Discuss with VCK and Left Parties!

தவெகவுக்கு ஆதரவா? மு.க. ஸ்டாலினுடன் பேசியது என்ன? திருமாவளவன் பதில்!

மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று திமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் கூட்டம்!

இன்று மாலை கொளத்தூர் செல்கிறார் மு.க. ஸ்டாலின்!

திமுக வேட்பாளர்களுடன் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் சந்திப்பு!

