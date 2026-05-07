மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று திமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் கூட்டம்!

திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று எம்.எல்.ஏ.க்கள் கூட்டம் கூடுகிறது.
திமுக தலைவரும் முன்னாள் முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில், சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் இன்று (மே 7) கட்சி எம்.எல்.ஏ.க்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் கூடுகிறது.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 73 இடங்களில் மட்டுமே திமுக வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், இன்று திமுக ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெறவிருக்கிறது. இக்கூட்டத்தில் தேர்தல் முடிவுகள், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் தேர்வு உள்ளிட்டவை குறித்து விவாதிக்கப்படலாம் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
முன்னதாக, தேர்தலில் தனிப்பெரும் கட்சியாக 108 இடங்களில் வென்றுள்ள விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சியமைக்க, திமுக எந்த இடையூறும் செய்யாது என்றும் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.
இதனிடையே, தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சியமைக்க ஆதரவளிப்பது குறித்து இன்று நடைபெறவிருந்த விசிக உயர்நிலைக் குழு கூட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
DMK MLAs' meeting held today under the leadership of Former Chief Minister M.K. Stalin
