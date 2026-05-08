Dinamani
தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களில் மே 13 வரை மழைக்கு வாய்ப்புதவெகவுக்கு ஆதரவா - இல்லையா? இடதுசாரிகள், விசிக இன்று ஆலோசனைஅதிமுக எம்எல்ஏக்களுடன் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி தீவிர ஆலோசனை பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு முடிவுகள் இன்று வெளியீடுஆந்திரத்தில் இருந்து 500 மெகாவாட் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்ய ஒழுங்குமுறை ஆணையம் ஒப்புதல்விஜய் விவகாரம்: ஆளுநரை கண்டித்து காங்கிரஸ் இன்று ஆா்ப்பாட்டம்தாய், தந்தை இல்லா பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு மாதம் ரூ. 2,000 வழங்கும் சிறப்புத் திட்டம் தொடக்கம்
/
தமிழ்நாடு

தவெகவுக்கு ஆதரவா - இல்லையா? இடதுசாரிகள், விசிக இன்று ஆலோசனை

இடதுசாரிகள் கட்சிகள் வெள்ளிக்கிழமை செயற்குழுக் கூட்டத்தைக் கூட்டியுள்ளன.

News image

PTI

Updated On :8 மே 2026, 4:57 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆதரவு கோரி தவெக தலைவா் விஜய் அளித்த கடிதத்தை ஏற்பதா, இல்லையா என்பது குறித்து இடதுசாரி கட்சிகளும், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியும் வெள்ளிக்கிழமை தனித்தனியாக ஆலோசனை நடத்துகின்றன.

இந்தத் தோ்தலில் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற தவெக, ஆட்சி அமைக்கத் தேவையான அறுதிப் பெரும்பான்மையான 118 இடங்களைப் பெற திமுக கூட்டணிக் கட்சிகளை நாடி உள்ளது.

இது தொடா்பாக, 5 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ், தலா 2 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகளுக்கு தவெக தலைவா் விஜய் ஆதரவு கோரி கடிதம் எழுதினாா்.

திமுக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறிய காங்கிரஸ் தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தது. இந்நிலையில், விஜய்யின் கடிதம் குறித்து ஆலோசித்து முடிவு எடுக்க இடதுசாரிகள் கட்சிகள் வெள்ளிக்கிழமை செயற்குழுக் கூட்டத்தைக் கூட்டியுள்ளன.

இதனிடையே, சென்னை ஆழ்வாா்ப்பேட்டை இல்லத்தில் திமுக தலைவா் மு.க. ஸ்டாலினுடன், விசிக தலைவா் திருமாவளவன், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலா் மு. வீரபாண்டியன், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலா் பெ.சண்முகம் ஆகியோா் வியாழக்கிழமை ஒன்றாக சந்தித்து ஆலோசனையில் ஈடுபட்டனா்.

பின்னா் பெ. சண்முகம் கூறுகையில், அரசியல் சூழ்நிலைகள் குறித்து திமுக தலைவரிடம் ஆலோசனை நடத்தினோம். வெள்ளிக்கிழமை கூடும் கட்சியின் கூட்டத்தில், விஜய்க்கு ஆதரவு அளிப்பதால் ஏற்படும் சாதக -பாதகங்கள் குறித்து ஆலோசித்து முடிவு எடுக்கப்படும் என்றாா்.

விசிக தலைவா் திருமாவளவன் கூறுகையில், விஜய் கடிதம் அனுப்பியுள்ளாா். தொலைபேசியிலும் பேசினாா். இது குறித்து ஆலோசித்து முடிவு செய்து அறிவிப்போம் என்றாா்.

தொடர்புடையது

தவெகவுக்கு ஆதரவா? மு.க. ஸ்டாலினுடன் பேசியது என்ன? திருமாவளவன் பதில்!

தவெகவுக்கு ஆதரவா? மு.க. ஸ்டாலினுடன் பேசியது என்ன? திருமாவளவன் பதில்!

தவெகவுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவா? தேசிய பொதுச் செயலா் டி.ராஜா பதில்

தவெகவுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவா? தேசிய பொதுச் செயலா் டி.ராஜா பதில்

ஆட்சியமையக்க விசிக, கம்யூ. கட்சிகளிடம் ஆதரவு கோரி தவெக கடிதம்?

ஆட்சியமையக்க விசிக, கம்யூ. கட்சிகளிடம் ஆதரவு கோரி தவெக கடிதம்?

திமுக, அதிமுகவுக்கு எதிரான வாக்குகளை தவெக பெறும்: தொல்.திருமாவளவன்

திமுக, அதிமுகவுக்கு எதிரான வாக்குகளை தவெக பெறும்: தொல்.திருமாவளவன்

வீடியோக்கள்

”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK
வீடியோக்கள்

”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |
வீடியோக்கள்

Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK
வீடியோக்கள்

சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK
வீடியோக்கள்

தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு