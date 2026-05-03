திமுக, அதிமுகவுக்கு எதிரான வாக்குகளை தவெக பெறும்: தொல்.திருமாவளவன்

திமுக, அதிமுகவுக்கு எதிரான வாக்குகளை தவெக பெறும் என விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவா் தொல். திருமாவளவன் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட காணொலிப் பதிவு:
சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் திமுக கூட்டணி வேட்பாளா்களும், விசிக சாா்பில் போட்டியிட்ட 8 வேட்பாளா்களும் உறுதியாக வெல்வாா்கள் என நம்புகிறேன். திமுக கூட்டணி மாபெரும் வெற்றி பெறப்போகிறது என்று சொன்னால், அதற்கு விசிகவின் அணுகுமுறையும், விசிகவின் உறுதிப்பாடும் ஒரு காரணம் என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது.
மேலும், கூட்டணிக் கட்சிகள் போட்டியிட்ட சில தொகுதிகளில் சில விசிக பொறுப்பாளா்கள் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை என்ற தகவல் எனக்கு வந்துள்ளது. அதுதொடா்பான தகவல்கள் திரட்டப்பட்டு வருகின்றன. அதே நேரத்தில், இந்தத் தோ்தலில் விசிகவினா் சிறப்பாக பணியாற்றியதாக கூட்டணிக் கட்சி தலைவா்கள் என்னை தொலைபேசியில் அழைத்து தெரிவித்தனா்.
இக்கூட்டணி-கொள்கை பிடிப்புள்ள கூட்டணி. இந்தக் கூட்டணியை கட்டுக்கோப்பாக வைத்துக்கொள்ள விசிக பெரும் முயற்சி எடுத்துள்ளது.
கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இக்கூட்டணியை சீா்குலைக்க பல்வேறு முயற்சிகளை பலரும் எடுத்தனா். எப்படியாவது திருமாவளவனை திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேற்ற வேண்டும் என, என்னை ஒரு துருப்புச் சீட்டாக பயன்படுத்த நினைத்தனா்.
மதவாத, ஜாதியவாத சக்திகள் பலவித முகமூடிகளோடு களத்துக்கு வந்துள்ளன. அவா்கள் வலுப்பெற்றால் தமிழகத்துக்கு பெரும் பின்னடைவு ஏற்படும். இதனால் அவா்களின் முயற்சிகளையெல்லாம் புறந்தள்ளி கூட்டணியில் தொடா்ந்து நீடித்தோம். கூடுதல் இடங்களுக்கு ஆசைப்பட்டு, மாற்றம் என்ற பெயரில் நாம் வேறொரு முடிவை எடுத்திருந்தால், தமிழக அரசியல் களம் தலைகீழாக மாறியிருக்கும். அதை நாம் விரும்பவில்லை.
தோ்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக் கணிப்பு முடிவுகளில் திமுக கூட்டணி வெற்றிபெறும் என சொல்லியுள்ளனா். சிலா் அதிமுக - பாஜக அணி வெற்றி பெறும் என சொல்லியுள்ளனா். கருத்துக் கணிப்புகளை நம்பத் தேவையில்லை. எப்படி கணக்கு போட்டாலும் திமுக கூட்டணியே பெரும் வெற்றி பெறும்.
திமுக, அதிமுகவுக்கு எதிரான வாக்குகளை தவெக தலைவா் விஜய் அதிகம் பெறுவாா். ஆனால், தனித்த சக்தியாக திமுக, அதிமுக அணிகளை பின்னுக்குத் தள்ளும் வலிமையை விஜய் பெறவில்லை.
முடிவு எதுவாக இருந்தாலும் நமது அரசியல் களம் நீா்த்துப் போகாது; நமது பயணம் வேகம் பெறும், தீவிரமடையும்”எனத் தெரிவித்துள்ளாா் தொல்.திருமாவளவன்.
தொடர்புடையது
திமுக கூட்டணி 200 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும்: நடிகா் கருணாஸ்
திமுக கூட்டணி அமோக வெற்றி பெறும்: அமைச்சா் காந்தி நம்பிக்கை
200- க்கும் அதிகமான இடங்களில் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெறும்: திமுக வேட்பாளா் எஸ். ஆஸ்டின்
விசிக மாநிலக் கட்சியாக அங்கீகாரம் பெற திமுகவே காரணம்: தொல் திருமாவளவன் பேச்சு
வீடியோக்கள்
வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |
தினமணி செய்திச் சேவை