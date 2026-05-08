Dinamani
தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களில் மே 13 வரை மழைக்கு வாய்ப்புதவெகவுக்கு ஆதரவா - இல்லையா? இடதுசாரிகள், விசிக இன்று ஆலோசனைஅதிமுக எம்எல்ஏக்களுடன் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி தீவிர ஆலோசனை பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு முடிவுகள் இன்று வெளியீடுஆந்திரத்தில் இருந்து 500 மெகாவாட் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்ய ஒழுங்குமுறை ஆணையம் ஒப்புதல்விஜய் விவகாரம்: ஆளுநரை கண்டித்து காங்கிரஸ் இன்று ஆா்ப்பாட்டம்தாய், தந்தை இல்லா பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு மாதம் ரூ. 2,000 வழங்கும் சிறப்புத் திட்டம் தொடக்கம்
/
தமிழ்நாடு

ஆளுநரின் செயல்பாட்டை எதிா்க்க விஜய் அஞ்சுவது ஏன்? - ஆளூா் ஷாநவாஸ்

News image

PTI

Updated On :8 மே 2026, 5:33 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆட்சி அமைக்க அழைக்காத ஆளுநா் ஆா்.வி. ஆா்லேகரின் செயல்பாட்டை எதிா்க்க தவெக தலைவா் விஜய் எதிா்ப்பு தெரிவிக்காதது ஏன் என்று விசிக முதன்மைச் செயலாளா் ஆளூா் ஷா நவாஸ் கேள்வியெழுப்பியுள்ளாா்.

தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைய தாமதமாவது குறித்து அவா் கூறியதாவது: சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக தவெக வந்த பிறகும், ஆட்சி அமைக்க இடையூறு செய்கிறாா் ஆளுநா். இதைக் கண்டிக்க அஞ்சுகிறது தவெக. இதுவே 108 சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் எண்ணிக்கை திமுகவிடம் இருந்து, ஆளுநா் இவ்வாறு இழுத்தடித்தால் என்ன நடந்திருக்கும்? ஆளுநரை எதிா்ப்பது என்பது பாஜகவை எதிா்ப்பதாகும். அதற்கு கொள்கை உறுதியும் துணிவும் வேண்டும். அது விஜய்யிடம் உள்ளதா? என கேள்வி எழுப்பியுள்ளாா் ஆளூா் ஷா நவாஸ்.

தொடர்புடையது

தவெக நிா்வாகிகளுடன் விஜய் ஆலோசனை

தவெக நிா்வாகிகளுடன் விஜய் ஆலோசனை

ஆளுநருடன் விஜய் சந்திப்பு: முதல்வா் பதவியேற்பில் சிக்கல்

ஆளுநருடன் விஜய் சந்திப்பு: முதல்வா் பதவியேற்பில் சிக்கல்

கூட்டணி உறுதியானது! விஜய்யுடன் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் சந்திப்பு!

கூட்டணி உறுதியானது! விஜய்யுடன் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் சந்திப்பு!

சட்டப்பேரவை செயலாளருடன் செங்கோட்டையன் சந்திப்பு!

சட்டப்பேரவை செயலாளருடன் செங்கோட்டையன் சந்திப்பு!

வீடியோக்கள்

”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK
வீடியோக்கள்

”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |
வீடியோக்கள்

Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK
வீடியோக்கள்

சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK
வீடியோக்கள்

தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு