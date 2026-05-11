மு.க. ஸ்டாலினை சந்திக்கிறார் முதல்வர் விஜய்!

திமுக தலைவரை முதல்வர் விஜய் சந்திக்கவுள்ளது பற்றி...

ஜோசப் விஜய் | மு.க. ஸ்டாலின் - கோப்புப்படம்

Updated On :33 நிமிடங்கள் முன்பு

திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினை அவரது இல்லத்தில் முதல்வர் ச. ஜோசப் விஜய் இன்று பிற்பகல் சந்திக்கவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில் தவெக தலைவர் தமிழ்நாட்டின் முதல்வராக ஜோசப் விஜய் பதவியேற்றுக் கொண்டார்.

தொடர்ந்து, இன்று காலை கூடிய தமிழ்நாட்டின் 17-வது சட்டப்பேரவையில் முதல் கூட்டத்தில், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அனைத்து உறுப்பினர்களும் எம்.எல்.ஏ.க்களாக பதவியேற்று வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், எம்.எல்.ஏ.க்கள் பதவியேற்பு விழா முடிந்தவுடன் சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் வீட்டுக்கு பிற்பகல் 2.30 மணியளவில் நேரில் செல்லும் முதல்வர் ஜோசப் விஜய், மரியாதை நிமித்தமாக அவரை சந்திக்கவுள்ளார்.

தொடர்ந்து, பிற்பகல் 3.30 மணியளவில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ வீட்டுக்கும் நேரில் செல்லும் விஜய், அவரிடமும் வாழ்த்து பெறவுள்ளார்.

முன்னதாக, ஞாயிற்றுக்கிழமை பதவியேற்றதுடன் சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள பெரியார் நினைவிடத்துக்கு சென்று மரியாதை செலுத்திய விஜய், திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணியை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

Chief Minister Joseph Vijay Meets DMK leader M.K. Stalin!

முதல்வர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் மு.க. ஸ்டாலின்!

கருப்பு டிரைலர்!
தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்! | CM Vijay | TVK |
கனிமொழியிடம் ராகுல் காந்தி பேசினாரா?: செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி | DMK | Congress | TVK |
கோட்டையில் முதல்வர் நாற்காலியில் ஜோசப் விஜய்! | CM Vijay
