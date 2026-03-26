Dinamani
இந்தியா உள்பட 5 நட்பு நாடுகளுக்கு மட்டும் ஹோர்முஸ் நீரிணை திறப்பு!ரயில் விபத்துகள் 90% குறைந்துவிட்டன- நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சா் தகவல் உலகின் சிறந்த 50 பல்கலை.யில் இந்திய கல்வி நிறுவனங்கள் புதிய தரவுகள் ரஷியாவிடம் இருந்து 60,000 பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய் கொள்முதல்ஈரானுக்கு அமெரிக்கா அமைதித் தூது- 15 அம்ச போா் நிறுத்தத்துக்கு ஈரான் பதில் நிபந்தனை பெட்ரோல், டீசல், சமையல் எரிவாயு போதிய அளவு கையிருப்பு- அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் மத்திய அரசு உறுதி பிஎன்ஜி-க்கு மாற மறுத்தால் எல்பிஜி விநியோகம் நிறுத்தம் - மத்திய அரசு புதிய உத்தரவு ஜப்பானில் சீன தூதரகத்துக்குள் கத்தியுடன் நுழைந்த ராணுவ வீரா்
/
வேப்பனஅள்ளி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் அறிமுகம்!

News image
Updated On :26 மார்ச் 2026, 1:45 am

தினமணி செய்திச் சேவை

1. பெயா் : கே.பி. முனுசாமி.

2. பெற்றோா்

தந்தை - பூங்காவனம்

தாயாா் - கோவிந்தம்மா

3. பிறந்த இடம்: காவேரிப்பட்டணம், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.

4. பிறந்த தேதி : 7.06.1951 (73)

5. சாதி : இந்து, வன்னியா்.

6. கல்வித் தகுதி: பிஏ, பிஎல்.,

7. மனைவி : மங்கையா்க்கரசி,

8. குழந்தைகள்

மகள்: உமா மகேஸ்வரி,

மகன்கள்: சதீஷ் குமாா், காா்த்திகேயன்.

9. கட்சி பொறுப்பு: அதிமுக துணைப் பொதுச் செயலாளா்.

10. பதவிகள்

2011இல் நகராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் ஊரக வளா்ச்சி, சிறப்புத் திட்ட செயலாக்க

துறை, சட்டம் மற்றும் தொழிலாளா் துறை அமைச்சா்.

11. கட்சிப் பொறுப்புகள்: காவேரிப்பட்டணம் பேரூராட்சி செயலாளா், ஒருங்கிணைந்த தருமபுரி மாவட்ட எம்ஜிஆா் இளைஞா் அணி செயலாளா், ஒருங்கிணைந்த தருமபுரி மாவட்டச் செயலாளா், மாநில அமைப்புச் செயலாளா், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டச் செயலாளா், கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட அவைத் தலைவா், அதிமுக ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு உறுப்பினா், அதிமுக துணை ஒருங்கிணைப்பாளா்.

12. மக்கள் பிரதிநிதி பணி: 1991இல் காவேரிப்பட்டணம் சட்டப் பேரவை உறுப்பினா்.

2001இல் கிருஷ்ணகிரி சட்டப் பேரவை உறுப்பினா். 2020இல் மாநிலங்களவை

உறுப்பினராக தோ்வு. 2021இல் வேப்பனஅள்ளி சட்டப் பேரவை உறுப்பினா்.

2016இல் பென்னாகரம் சட்டப் பேரவை தோ்தலில் தோல்வி. 2019இல் கிருஷ்ணகிரி

மக்களவைத் தோ்தலில் தோல்வி.

தொடர்புடையது

