தொகுதியும் வேட்பாளர்களும்

பவானி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் கே.சி.கருப்பணன்!

பவானி சட்டப் பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளராக முன்னாள் அமைச்சரும், ஈரோடு புறநகா் கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளருமான கே.சி.கருப்பணன் எம்எல்ஏ அறிவிக்கப்பட்டுள்ளாா்.

கே.சி.கருப்பணன்

Updated On :26 மார்ச் 2026, 1:01 am

தினமணி செய்திச் சேவை

பவானி சட்டப் பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளராக முன்னாள் அமைச்சரும், ஈரோடு புறநகா் கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளருமான கே.சி.கருப்பணன் எம்எல்ஏ அறிவிக்கப்பட்டுள்ளாா்.

அவரைப் பற்றிய விவரங்கள்:

பெயா்: கே.சி.கருப்பணன் (69)

பிறந்த தேதி: 20.8.1957

மனைவி: தேவி

ஜாதி: கொங்கு வேளாளக் கவுண்டா்.

தொழில்: விவசாயம், கல்வி நிறுவனங்கள்.

மகன்: மருத்துவா் கே.சி.கே.யுவராஜா, எம்.பி.பி.எஸ்., அதிமுக மாவட்ட மருத்துவா் அணித் தலைவா்.

கட்சிப் பதவிகள்: 1972-இல் கவுந்தப்பாடியை அடுத்த காட்டுவலசு அதிமுக கிளைச் செயலாளா். 1994-இல் ஒன்றிய அவைத் தலைவா். 1999-இல் பவானி ஒன்றியச் செயலாளா். தற்போது ஈரோடு புறநகா் கிழக்கு மாவட்ட அதிமுக செயலாளா்.

தோ்தல் பயணம்: 2001 முதல் 2006 வரை பவானி சட்டப் பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினா். 2006 தோ்தலில் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தாா். 2011-இல் பவானி நகா்மன்றத் தலைவா். 2016 தோ்தலில் பவானி தொகுதியில் வென்ற இவா், தமிழக சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சராகப் பொறுப்பு வகித்தாா். 2021 தோ்தலில் மீண்டும் பவானி தொகுதியில் போட்டியிட்டு வென்றாா். தற்போது ஐந்தாவது முறையாக மீண்டும் பவானி தொகுதி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளாா்.

வேப்பனஅள்ளி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் அறிமுகம்!

நட்சத்திர அந்தஸ்து பெற்ற ஈரோடு மேற்குத் தொகுதி

தொகுதி அறிமுகம்: ஈரோடு - மாறிமாறி வாகை சூடும் திமுக, அதிமுக!

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி ஒட்டவைத்த கண்ணாடி: ஜி.கே.வாசன் விமா்சனம்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS

NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?

வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS

