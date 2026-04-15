வாக்காளா்கள்
ஆண்கள்: 1,32,540
பெண்கள்: 1,32,474
மூன்றாம் பாலினத்தவா்: 1
மொத்தம்: 2,65,015
பழைமை வாய்ந்த இரணியல் அரண்மனை, 1741 ஆம் ஆண்டிலேயே டச்சு படையை விரட்டி அடித்து வெற்றி கண்ட குளச்சல் இயற்கை துறைமுகம், எழில் கொஞ்சும் மாம்பழத்துறையாறு நீா்த்தேக்கம், வேளிமலையில் உற்பத்தியாகி குளச்சல் தொகுதி வழியே பாயும் வள்ளியாறு, நீண்ட கடற்கரை, மத்திய அரசின் அரிய மணல் ஆலை, பெண்களின் சபரிமலை என அழைக்கப்படும் மண்டைக்காடு பகவதி அம்மன் கோயில், முட்டத்திலுள்ள அனைத்து புனிதா் தேவாலயம், குளச்சல் பள்ளிவாசல் உள்ளிட்ட பல்வேறு சிறப்புகளை கொண்ட தொகுதி குளச்சல்.
நீண்ட கடற்கரை கிராமங்களைக் கொண்டிருப்பதால், குளச்சல், முட்டம் பகுதிகளில் மீன்பிடி துறைமுகங்கள் அமைந்துள்ளன. இங்குள்ள கடல் பகுதியில் மீன் வளம் நிறைந்திருப்பதால் இங்கு பிடிக்கப்படும் கணவாய், இறால், நண்டுகள் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது.
தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் முதல் பெண் அமைச்சரான லூா்தம்மாள் சைமன் 1957 ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற தோ்தலில் வெற்றி பெற்று காமராஜா் அமைச்சரவையில்
உள்ளாட்சி மற்றும் மீன்வளத்துறை அமைச்சராக இருந்தாா். இவரின் முயற்சியால் 1958 இல் தமிழ்நாடு பஞ்சாயத்து சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது.
இங்கு கிறிஸ்தவ மீனவ சமூகத்தினா் பெரும்பான்மையினராகவும், இந்து-கிறிஸ்தவ நாடாா், நாயா், கிருஷ்ணவகை சமுதாயத்தினா், இஸ்லாமியா்கள் உள்ளிட்டோா் பரவலாகவும் உள்ளனா்.
பிரச்னைகள் ....
உயா்கல்வி பயின்றுள்ள அதிக இளைஞா்களை கொண்ட தொகுதியாக குளச்சல் உள்ளது. வேலைவாய்ப்புக்காக மென்பொருள் பூங்கா அமைக்க வேண்டும். இங்கு பிடிக்கப்படும் மீன்களை வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய தேவையான தொழில்நுட்ப, சந்தை வசதிகளை அரசு செய்து தர வேண்டும். மத்திய அரசின் அணுசக்தித் துறையின் கீழ் இயங்கும் பொதுத்துறை நிறுவனமான மணவாளக்குறிச்சி ஐஆா்இஎல் வேலைவாய்ப்புகளில் இம்மாவட்டத்தை சோ்ந்தோருக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும்.
சுற்றுலாவை மேம்படுத்த முட்டம், மாம்பழத்துறையாறு அணை பகுதி, இரணியல் அரண்மனை பகுதிகளில் சுற்றுலா வளாகங்களை அரசு ஏற்படுத்த வேண்டும், குளச்சல் துறைமுகத்தை விரிவாக்கம் செய்யவேண்டும் என்பவை இத்தொகுதியின் முக்கிய கோரிக்கைகளாகும்.
குளச்சல் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி 1954 இல் திருவிதாங்கூா் கொச்சி சட்டப் பேரவைக்கு புதிய தொகுதியாக உருவாக்கப்பட்டது. அந்தத் தோ்தலில் குமரி தந்தை என்றழைக்கப்படும் மாா்ஷல் நேசமணியின் கட்சியான திருவிதாங்கூா் தமிழக காங்கிரஸ் வேட்பாளா் தாம்சன் தா்மராஜ் டேனியல் வெற்றி பெற்று கொச்சி சட்டப் பேரவைக்குச் சென்றாா்.1956 இல் மொழிவாரி மாநிலங்கள் உருவாகிய போது, குமரி மாவட்டம் தமிழகத்துடன் இணைந்தது. அதன் பின் 1957 இல் நடைபெற்ற முதல் தோ்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளா் லூா்தம்மாள் சைமனும், 1962 இல் சுயேச்சை வேட்பாளா் ஏ.சுவாமிதாஸ், 1967இல் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் சிதம்பரநாத நாடாரும் வெற்றி பெற்றாா்கள்.
1971 இல் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ஆ. பாலையா, 1977 இல் ஜனதா கட்சி வேட்பாளா் இரா. ஆதிசுவாமி, 1980 இல் திமுக வேட்பாளா் எஸ். ரெத்னராஜ், 1984 ல் அதிமுக வேட்பாளா் எப்.எம். ராஜரத்தினம், 1989,1991 தோ்தல்களில் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ஆ. பாலையா, 1996 இல் திமுக வேட்பாளா் இரா. பொ்னாா்டு, 2001இல் அதிமுக வேட்பாளா் கே.டி. பச்சைமால், 2006 இல் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ஜெயபால், 2011,2016, 2021 தோ்தல்களில் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ஜே.ஜி. பிரின்ஸ் ஆகியோா் வெற்றி பெற்று மக்கள் பணி ஆற்றியுள்ளனா்.
4 முனைப்போட்டி ...
குளச்சல் தொகுதியில் 13 போ் போட்டியிட்டாலும், காங்கிரஸ், பாஜக, தவெக, நாம் தமிழா் ஆகிய கட்சிகளுக்கு இடையேதான் போட்டி நிலவுகிறது.
காங்கிரஸ் சாா்பில் தாரகை கத்பட், பாஜக சாா்பில் த.சிவகுமாா், தவெக சாா்பில் பிரேம் அலெக்ஸ் லாரன்ஸ், நாம் தமிழா் சாா்பில் லா. ஆன்சி சோபாராணி ஆகியோா் போட்டியிடுகின்றனா்.
காங்கிரஸ் வேட்பாளா் தாரகை கத்பட் மீனவா் சமூகத்தை சோ்ந்தவா். ஏற்கனவே விளவங்கோடு சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக இருந்து பணியாற்றி மக்களிடம் நன்மதிப்பு பெற்றவா், அவருக்கு ஏற்கெனவே அறிமுகம் இருப்பது பலமாக பாா்க்கப்படுகிறது.
குளச்சல் தொகுதியில் காங்கிரஸ், திமுக கூட்டணிக்கு வாக்கு வங்கி உள்ளது. புதிய வாக்காளரிடமும் தாரகை கத்பட்டுக்கு செல்வாக்கு இருப்பது அவருக்கான கூடுதல் பலம்.
குளச்சலை தலைமையிடமாகக் கொண்டு தனி வட்டம் உருவாக்குவேன், மாம்பழத்துறையாறில் உயிரியல் பூங்கா அமைப்பேன், இரணியலில் தடுப்பணை கட்டி நீா்வளத்தை பெருக்க நடவடிக்கை, நிறுத்தப்பட்ட அனைத்து வழிதடத்திலும் மீண்டும் பேருந்தை இயக்க நடவடிக்கை, தேவைப்படும் மீனவ கிராமங்களில் தூண்டில் வளைவுகள் அமைப்பதற்கு நடவடிக்கை போன்ற வாக்குறுதிகளை அளித்து அவா் வாக்கு சேகரிக்கிறாா்.
பாஜக வேட்பாளா் த.சிவகுமாா் மாவட்ட ஊராட்சி துணைத் தலைவராகவும், கடந்த சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் குளச்சல் தொகுதியின் பாஜக தோ்தல் பொறுப்பாளராகவும், இந்து முன்னணி, பாஜக வழக்குரைஞா் பிரிவுகளில் பணியாற்றிய அனுபவமும் உள்ளவா். பாஜக நிா்வாகிகள் மற்றும் தொண்டா்களிடம் நல்ல செல்வாக்கு பெற்றவா். இங்குள்ள பாஜக, அதிமுக வின் வாக்குகள் இவருக்கு பலமாக உள்ளது.
தவெக வேட்பாளா் பிரேம் அலெக்ஸ் லாரன்ஸ்க்கு, இளைஞா்கள் மத்தியில் செல்வாக்கு இருக்கிறது. இவா் கடந்த 6 மாதமாக குளச்சலில் கட்சிப் பணி ஆற்றி வருகிறாா். விஜய்யின் கன்னியாகுமரி பிரசாரம் மூலம் தவெக வின் செல்வாக்கு அதிகரித்திருப்பதாகவும் கடற்கரை கிராமங்களில் தனக்கு அதிக வாக்குகள் கிடைக்கும் எனவும் அவா் நம்பிக்கை தெரிவிக்கிறாா்.
நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் லா.ஆன்சி சோபாராணி, கப்பியறை பேரூராட்சி உறுப்பினராக உள்ளாா். குளச்சல் தொகுதிக்குள்பட்ட பல்வேறு போராட்டங்களில் பங்கேற்று மக்கள் பணியாற்றி வருகிறாா். சீமானின் துடிப்பான பேச்சுகள் தனக்கு அதிக வாக்குகளை வாங்கித் தரும் என நம்புகிறாா்.
நான்குமுனைப் போட்டியில் புதிய சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக யாா் தோ்வு செய்யப்படுவாா் என்பது இறுதி நேரத்தில் நடைபெறும் பிரசாரத்தை பொருத்து மாறுபடும்.
