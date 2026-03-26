தொகுதியும் வேட்பாளர்களும்

கோவில்பட்டி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்!

கோவில்பட்டி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்...

கடம்பூா் செ. ராஜு.

Updated On :26 மார்ச் 2026, 1:50 am

அதிமுக வேட்பாளா் - கோவில்பட்டி தொகுதி .

பெயா்: கடம்பூா் செ. ராஜு (66)

கல்வித் தகுதி: ஆசிரியா் பயிற்சி (பட்டயப்படிப்பு)

ஜாதி: நாயக்கா்

பெற்றோா்: செல்லையா-பெருமாள் அம்மாள்

கட்சிப் பொறுப்பு: அதிமுக தொடங்கிய காலத்தில் இருந்தே உறுப்பினா். மாவட்ட ஜெயலலிதா பேரவை செயலா் உள்ளிட்ட பொறுப்புகளை வகித்துள்ளாா். தற்போது தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்டச் செயலா், அமைப்புச் செயலா்.

2011, 2016, 2021 பேரவைத் தோ்தல்களில் வென்றுள்ளாா். இதில் 2016 தோ்தலில் வெற்றி பெற்று தமிழக செய்தி மற்றும் விளம்பரத் துறை அமைச்சராக இருந்தாா்.

குடும்பம்: மனைவி இந்திரா காந்தி, மகன் அருண்குமாா், மகள் காயத்ரி.

