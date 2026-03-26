வேதாரண்யம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் ஓ.எஸ். மணியன்
நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிடும் ஓ.எஸ். மணியன் சுயவிவரக் குறிப்பு
நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிடும் ஓ.எஸ். மணியன் சுயவிவரக் குறிப்பு:
பிறந்த தேதி: 29.4.1954.
வயது: 71
கல்வி : பியுசி
சமூகம்: தேவா்
பெற்றோா்: சோமத்தேவா், காசாம்பு அம்மாள்
குடும்பம்: மனைவி கலைச்செல்வி( 2020-ல் காலமாகிவிட்டாா் ), மகள்கள் வாசுகி, மருத்துவா் பாரதி.
தொழில்: விவசாயம்
கட்சிப் பொறுப்புகள்: 1972-இல் அதிமுகவில் அடிப்படை உறுப்பினராகச் சோ்ந்து, 1976-இல் ஒன்றியச் செயலாளராகவும் பின்னா் மாவட்டச் செயலாளா், கட்சியின் மாநில கொள்கைப் பரப்புச் செயலாளா்(2000-2006) என பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்தவா். தற்போது அதிமுக நாகை மாவட்டச் செயலாளா்.
பதவி: 1995-2001-இல் மாநிலங்களவை உறுப்பினா், 2009-இல் மயிலாடுதுறை தொகுதியிலிருந்து மக்களவைக்கு தோ்வு செய்யப்பட்டாா்.
2016 சட்டப்பேரவை தோ்தலில் வேதாரண்யம் தொகுதியில் வென்று, கைத்தறி மற்றும் துணி நூல்துறை அமைச்சராக பணியாற்றினாா். 2021 தோ்தலில் வேதாரண்யம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி.
