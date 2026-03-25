Dinamani
இன்று பிரசாரத்தை தொடங்குகிறாா் எடப்பாடி பழனிசாமி நெருங்கும் காலக்கெடு- ஒடிஸா, சத்தீஸ்கரில் மாவோயிஸ்ட் முக்கிய தலைவா்கள் சரண்ரயில்வேயில் புதிய சீா்திருத்தம்: பயணச்சீட்டு ரத்து கட்டணம் திரும்ப கிடைக்க ஏப்ரல் முதல் புதிய நடைமுறை மூன்றாம் பாலினத்தவா் சட்டத் திருத்த மசோதா: மக்களவையில் நிறைவேற்றம்ஆப்கானிஸ்தானில் ஓராண்டு சிறைக்குப் பின் அமெரிக்கா் விடுதலை பேரவைத் தோ்தல்: ஐபிஎல் போட்டிகளை வேறு தேதிகளுக்கு மாற்றக் கோரி மனு கருணைக் கொலைக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட ஹரீஷ் ராணா தில்லி எய்ம்ஸில் உயிரிழப்பு
/
கள்ளக்குறிச்சி

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தின் எம்ஜிஆா் காலத்து எம்எல்ஏ!

News image

மா. கோமுகி மணியன்

Updated On :25 மார்ச் 2026, 1:23 am

Syndication

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், தியாகதுருகம் அருகே முடியனூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் மா.கோமுகி மணியன் (75). இவா் சென்னை சட்டக் கல்லூரியில் பயிலும் போதே அதிமுகவில் தன்னை இணைத்துக்கொண்டு கட்சிப் பணியாற்றி வந்தாா்.

1977-ஆம் ஆண்டு அதிமுக சாா்பில் சின்னசேலம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றாா். கோமுகி மணியன் திருமணம் 1979-ஆம் ஆண்டு எம்ஜிஆா் தலைமையில் கள்ளக்குறிச்சியில் நடைபெற்றது. 1980 முதல் 1990 வரை தியாகதுருகம் அதிமுக ஒன்றிய செயலராக பணியாற்றினாா். ஜெயலலிதா, ஜானகி அணி என அதிமுக பிரிந்த போது ஜெயலலிதா அணியில் இணைந்தாா். டிடிவி தினகரன் தனி கட்சி ஆரம்பித்தவுடன், அவரது கட்சியில் இணைந்து தற்போது வரை செயல்பட்டு வருகிறாா்.

கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மக்களவைத் தோ்தலில் கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியில் அமமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு 50,179 வாக்குகளை பெற்றாா். தற்போது அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் தெற்கு மாவட்ட செயலராகவும், மாநில துணைத் தலைவராகவும் உள்ளாா்.

1977 தோ்தலில் கோமுகி மணியன் சின்னசேலம் தொகுதியில் நின்று வெற்றி பெற்றவா் என்பதால், இவரை எம்ஜிஆா் காலத்து எம்எல்ஏ என பெருமிதத்துடன் கூறுகின்றனா் இப்பகுதி மக்கள்.

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

15 மணி நேரங்கள் முன்பு