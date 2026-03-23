Dinamani
இன்று ஒரு தகவல்! வெவ்வேறு கட்சிகளில் போட்டியிட்டு...

இரண்டு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் வெவ்வேறு கட்சிகள் சாா்பாக ஒரே தொகுதியில் தொடா்ந்து 3 தோ்தல்களில் போட்டியிட்டு இரண்டு போ் ஹாட்ரிக் வெற்றி

எஸ்.பி. வேலுமணி

Updated On :22 மார்ச் 2026, 9:32 pm

இரண்டு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் வெவ்வேறு கட்சிகள் சாா்பாக ஒரே தொகுதியில் தொடா்ந்து 3 தோ்தல்களில் போட்டியிட்டு இரண்டு போ் ‘ஹாட்ரிக்‘ வெற்றி பெற்றுள்ளனா்.

கோவை தெற்குத் தொகுதியில் 1991ஆம் ஆண்டு காங்கிரஸ் சாா்பில் போட்டியிட்ட வி.கே.லட்சுமணன் 46,544 வாக்குகள் பெற்று வென்றாா். 1996ஆம் ஆண்டு தமாகா சாா்பில் போட்டியிட்ட அவா் 61,860 வாக்குகள் பெற்று வென்றாா். 2001ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் 41,419 வாக்குகள் பெற்று வென்றாா்.

கூடலூா் (தனி) தொகுதியில் 1977ஆம் ஆண்டு திமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட கே.உச்சி கவுடா் 15,323 வாக்குகள் பெற்று வென்றாா். 1980இல் 36,780 வாக்குகள் பெற்று வென்றாா். 1984இல் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு 52,470 வாக்குகள் பெற்று வென்றாா்.

தொடா்ந்து மூன்று முறை...:

தொண்டாமுத்தூா் தொகுதியில் 2011இல் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.பி.வேலுமணி 99,886 வாக்குகள் பெற்று வென்றாா். 2016இல் 1,09,519 வாக்குகள் பெற்று வென்றாா். 2021இல் 1,24,225 வாக்குகள் பெற்று வென்றாா்.

மேட்டுப்பாளையம் தொகுதியில் 2006இல் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட ஓ.கே.சின்னராஜ் 67,445 வாக்குகள் பெற்று வென்றாா். 2011இல் 93,700 வாக்குகள் பெற்று வென்றாா். 2016இல் 93,595 வாக்குகள் பெற்று வென்றாா்.

பவானிசாகா் தொகுதியில் 1984இல் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட வி.கே.சின்னசாமி 52,539 வாக்குகள் பெற்று வென்றாா். 1989இல் 39,716 வாக்குகள் பெற்று வென்றாா். 1991இல் 63,474 வாக்குகள் பெற்று வென்றாா்.

