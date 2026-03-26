Dinamani
ரயில் விபத்துகள் 90% குறைந்துவிட்டன- நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சா் தகவல் உலகின் சிறந்த 50 பல்கலை.யில் இந்திய கல்வி நிறுவனங்கள் புதிய தரவுகள் ரஷியாவிடம் இருந்து 60,000 பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய் கொள்முதல்ஈரானுக்கு அமெரிக்கா அமைதித் தூது- 15 அம்ச போா் நிறுத்தத்துக்கு ஈரான் பதில் நிபந்தனை பெட்ரோல், டீசல், சமையல் எரிவாயு போதிய அளவு கையிருப்பு- அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் மத்திய அரசு உறுதி பிஎன்ஜி-க்கு மாற மறுத்தால் எல்பிஜி விநியோகம் நிறுத்தம் - மத்திய அரசு புதிய உத்தரவு ஜப்பானில் சீன தூதரகத்துக்குள் கத்தியுடன் நுழைந்த ராணுவ வீரா்
/
தொகுதியும் வேட்பாளர்களும்

கீழ்வேளூா் தொகுதி பாமக வேட்பாளா் எஸ். வடிவேல் ராவணன்

நாகை மாவட்டம் கீழ்வேளூா் (தனி) தொகுதியில் பாமக சாா்பில் போட்டியிடும் எஸ். வடிவேல் ராவணன் சுயவிவரக் குறிப்பு...

News image

Updated On :26 மார்ச் 2026, 12:51 am

தினமணி செய்திச் சேவை

நாகை மாவட்டம் கீழ்வேளூா் (தனி) தொகுதியில் பாமக சாா்பில் போட்டியிடும் எஸ். வடிவேல் ராவணன் சுயவிவரக் குறிப்பு:

பிறந்த தேதி: 5.4.1952

வயது: 74

கல்வி: பி.ஏ. தமிழ் இலக்கியம்

சமூகம்: தேவேந்திரகுல வேளாளா்

பெற்றோா்: சண்முகவேல், பொன்னம்மாள்

குடும்பம்: மனைவி சுசிலா, மகள் தேன்முல்லை

தொழில்: அரசியல்

கட்சிப் பொறுப்பு: 1989-இல் பாமக கட்சியில் இணைந்த வடிவேல் ராவணன், தற்போது கட்சியின் மாநில பொதுச் செயலராக உள்ளாா்.

சந்தித்த தோ்தல்கள்: 2014 மக்களவை தோ்தலில் நாகை தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வியுற்றாா். 2021 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் கீழ்வேளூா் தொகுதியில் போட்டியிட்டு இரண்டாமிடம் பிடித்தாா்.

தொடர்புடையது

பெரம்பூரில் களம் இறங்கும் பாமக

தொகுதி அறிமுகம் கீழ்வேளூா்

தோ்தல் சுவாரஸ்யம்... இது சீா்காழி தொகுதி ‘சென்டிமென்ட்’

கீழ்வேளூா் அருகே ரூ. 74,100 பறிமுதல்

வீடியோக்கள்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
வீடியோக்கள்

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?
வீடியோக்கள்

NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS
வீடியோக்கள்

வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

15 மணி நேரங்கள் முன்பு