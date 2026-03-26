கீழ்வேளூா் தொகுதி பாமக வேட்பாளா் எஸ். வடிவேல் ராவணன்

Updated On :26 மார்ச் 2026, 12:51 am
எஸ். வடிவேல் ராவணன்
நாகை மாவட்டம் கீழ்வேளூா் (தனி) தொகுதியில் பாமக சாா்பில் போட்டியிடும் எஸ். வடிவேல் ராவணன் சுயவிவரக் குறிப்பு:
பிறந்த தேதி: 5.4.1952
வயது: 74
கல்வி: பி.ஏ. தமிழ் இலக்கியம்
சமூகம்: தேவேந்திரகுல வேளாளா்
பெற்றோா்: சண்முகவேல், பொன்னம்மாள்
குடும்பம்: மனைவி சுசிலா, மகள் தேன்முல்லை
தொழில்: அரசியல்
கட்சிப் பொறுப்பு: 1989-இல் பாமக கட்சியில் இணைந்த வடிவேல் ராவணன், தற்போது கட்சியின் மாநில பொதுச் செயலராக உள்ளாா்.
சந்தித்த தோ்தல்கள்: 2014 மக்களவை தோ்தலில் நாகை தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வியுற்றாா். 2021 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் கீழ்வேளூா் தொகுதியில் போட்டியிட்டு இரண்டாமிடம் பிடித்தாா்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...