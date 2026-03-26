குமாரபாளையம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் அறிமுகம்!
பி. தங்கமணி
Updated On :26 மார்ச் 2026, 1:37 am
குமாரபாளையம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளராக முன்னாள் அமைச்சா் பி. தங்கமணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
பெயா்: பி. தங்கமணி (66)
பிறந்த தேதி: 25.08.1960
மனைவி: த. சாந்தி
மகன்: த. தரணிதரன்
மகள்: தி. லதாஸ்ரீ
படிப்பு : பி.ஏ.,
தொழில் : விவசாயம், ஜவுளித் தொழில்.
ஜாதி : கொங்கு வேளாளக் கவுண்டா்.
முகவரி : கோவிந்தம்பாளையம், ஆலாம்பாளையம் அஞ்சல், பள்ளிபாளையம், நாமக்கல் மாவட்டம்.
தற்போது வகிக்கும் பதவிகள் : அதிமுக அமைப்புச் செயலாளா், செய்தியாளா்களை சந்திக்கும் குழு உறுப்பினா், நாமக்கல் மாவட்டச் செயலாளா், குமாரபாளையம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்.
