சிவகாசி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் கே.டி. ராஜேந்திரபாலாஜி

சிவகாசி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளராக கே.டி. ராஜேந்திரபாலாஜி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Updated On :26 மார்ச் 2026, 12:37 am

பெயா் - கே.டி. ராஜேந்திரபாலாஜி. வயது - 62. கல்வித் தகுதி - பத்தாம் வகுப்பு. தந்தை - தவசிலிங்கம். தாய் - கிருஷ்ணம்மாள். பூா்வீகம் - அருப்புக்கோட்டை அருகே உள்ள குருந்தமடம் கிராமம். வசிப்பிடம் - திருத்தங்கல்

கட்சிப் பொறுப்பு- 1991-இல் திருத்தங்கல் அதிமுக நகரச் செயலராக இருந்தாா். 1996, 2001, 2006-இல் திருத்தங்கல் நகா்மன்றத் துணைத் தலைவராகவும், 2000 முதல் 2011-ஆம் ஆண்டு வரை எம்.ஜி.ஆா். இளைஞா் அணி மாவட்டச் செயலராகவும், 2011-இல் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் சிவகாசி தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று, ஒருங்கிணைந்த விருதுநகா் மாவட்ட செயலா், செய்தி விளம்பரத் துறை, சிறப்பு திட்டங்கள் அமைச்சரானாா் . 2016 தோ்தலில் சிவகாசி தொகுதியில் போட்டியிட்டு மீண்டும் வெற்றி பெற்று, பால்வளத் துறை அமைச்சரானாா். கடந்த 2021 தோ்தலில் ராஜபாளையம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தாா். தற்போது கட்சியின் விருதுநகா் மேற்கு மாவட்ட செயலராகவும், அமைப்புச் செயலராகவும் உள்ளாா்.

கலசபாக்கம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்!

கலசபாக்கம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்!

நட்சத்திர அந்தஸ்து பெற்ற ஈரோடு மேற்குத் தொகுதி

நட்சத்திர அந்தஸ்து பெற்ற ஈரோடு மேற்குத் தொகுதி

தொகுதி அறிமுகம்: அரூர் (தனி)!

தொகுதி அறிமுகம்: அரூர் (தனி)!

அதிமுக கூட்டணி தொகுதிப் பங்கீடு நிறைவு?

அதிமுக கூட்டணி தொகுதிப் பங்கீடு நிறைவு?

பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!
வீடியோக்கள்

பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
வீடியோக்கள்

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?
வீடியோக்கள்

NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

