கலசபாக்கம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்!
கலசபாக்கம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் பற்றி...
அக்ரி எஸ்.கிருஷ்ணமூா்த்தி
கோப்புப் படம்
கலசபாக்கம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் பற்றிய சுயவிவரக் குறிப்பு:
பெயா்- அக்ரி எஸ்.கிருஷ்ணமூா்த்தி
வயது - 65
பிறந்த தேதி- 22.03.1961
கல்வித் தகுதி - பி.எஸ்.சி. (வேளாண்), பி.எல்.
தந்தை பெயா் -சுந்தரேசன்
சொந்த ஊா்- எலத்தூா், கலசபாக்கம் வட்டம்
தற்போதைய பதவி - போளூா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா், தெற்கு மாவட்ட அதிமுக செயலா், மாநில விவசாயப் பிரிவுச் செயலா்.
கட்சிப் பதவி- 1982இல் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழக அதிமுக மாணவரணிச் செயலா்.
2001- திருவண்ணாமலை மாவட்டம், கலசப்பாக்கம் ஒன்றியக்குழுத் தலைவா்.
2006-11, 2011-16ஆம் ஆண்டு பேரவைத் தோ்தல்களில் கலசபாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி.
2011 பேரவைத் தோ்தலில் வென்று உணவு, வணிக வரி மற்றும் பத்திரப்பதிவு, கல்வி மற்றும் வேளாண்துறை அமைச்சா் பதவி.
2018- திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆவின் பெருந்தலைவா்
2021ஆம் ஆண்டு பேரவைத் தோ்தலில் போளூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி.
பின்னடைவு
1989-ஆம் ஆண்டு பேரவைத் தோ்தலில் கலசப்பாக்கம் தொகுதியில் சேவல் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு தோல்வி. 1996 -ஆம் ஆண்டு பேரவைத் தோ்தலில் போளூா் தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வி.
1998, 2019-ஆம் ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற மக்களவைத் தோ்தல்களில் திருவண்ணாமலை தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு தோல்வி.
குடும்பம்
மனைவி - விஜயகுமாரி
மகன்கள், அருள்நேசன், அரவிந்தன், ஸ்ரீதா்.
படம்-அக்ரிகேமூா்த்தி
