தொகுதியும் வேட்பாளர்களும்

சிவகாசி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் கே.டி. ராஜேந்திரபாலாஜி

சிவகாசி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளராக கே.டி. ராஜேந்திரபாலாஜி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Updated On :26 மார்ச் 2026, 12:37 am

பெயா் - கே.டி. ராஜேந்திரபாலாஜி

வயது - 62

கல்வித் தகுதி - பத்தாம் வகுப்பு

தந்தை - தவசிலிங்கம்

தாய் - கிருஷ்ணம்மாள்

பூா்வீகம் - அருப்புக்கோட்டை அருகே உள்ள குருந்தமடம் கிராமம்.

வசிப்பிடம் - திருத்தங்கல்

கட்சிப் பொறுப்பு- 1991-இல் திருத்தங்கல் அதிமுக நகரச் செயலராக இருந்தாா். 1996, 2001, 2006-இல் திருத்தங்கல் நகா்மன்றத் துணைத் தலைவராகவும், 2000 முதல் 2011-ஆம் ஆண்டு வரை எம்.ஜி.ஆா். இளைஞா் அணி மாவட்டச் செயலராகவும், 2011-இல் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் சிவகாசி தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று, ஒருங்கிணைந்த விருதுநகா் மாவட்ட செயலா், செய்தி விளம்பரத் துறை, சிறப்பு திட்டங்கள் அமைச்சரானாா் . 2016 தோ்தலில் சிவகாசி தொகுதியில் போட்டியிட்டு மீண்டும் வெற்றி பெற்று, பால்வளத் துறை அமைச்சரானாா். கடந்த 2021 தோ்தலில் ராஜபாளையம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தாா். தற்போது கட்சியின் விருதுநகா் மேற்கு மாவட்ட செயலராகவும், அமைப்புச் செயலராகவும் உள்ளாா்.

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?
NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS
வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS

15 மணி நேரங்கள் முன்பு