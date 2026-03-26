மதுரை மேற்கு அதிமுக வேட்பாளர் செல்லூர் ராஜூ!
Updated On :26 மார்ச் 2026, 7:23 am
பெயா் - செல்லூா் கே. ராஜூ. வயது-73. கல்வித் தகுதி- பி.எஸ்.சி. தந்தை- காமாட்சித் தேவா், தாய்- ஒச்சம்மாள். பூா்வீகம்- மதுரை செல்லூா் வசிப்பிடம்- செல்லூா்.
கட்சிப் பொறுப்பு: கடந்த 2011, 2016, 2021 சட்டப்பேரவைத் தோ்தல்களில் மதுரை மேற்குத் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றாா். 2011- ஆம் ஆண்டு முதல் தொடா்ந்து 10 ஆண்டுகள் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சராகப் பதவி வகித்தாா். தற்போது அதிமுக மாநகா் மாவட்டச் செயலா், அதிமுக மாநில அமைப்புச் செயலராக உள்ளாா்.
