ஃப்ரிட்ஜ், கேஸ் சிலிண்டருடன் வாக்கு சேகரித்த அதிமுக வேட்பாளர்!

ஃப்ரிட்ஜ், கேஸ் சிலிண்டருடன் வாக்கு சேகரித்த அதிமுக வேட்பாளர் குறித்து...

ஃப்ரிட்ஜ், கேஸ் சிலிண்டருடன் வாக்கு சேகரித்த அதிமுக வேட்பாளர். - படம்: டிஎன்எஸ்

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 6:35 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தேர்தல் வாக்குறுதிகளான இலவச சிலிண்டர், ஃப்ரிட்ஜ் உள்ளிட்டவற்றைக் காட்சிப்படுத்தப்பட்டு காஞ்சிபுரம் அதிமுக வேட்பாளர் சோமசுந்தரம் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்.

2026 ஆம் ஆண்டுக்கான சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் 23 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

அந்த வகையில், காஞ்சிபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் அதிமுக வேட்பாளராக முன்னாள் அமைச்சர் சோமசுந்தரம் போட்டியிடுகிறார்.

காஞ்சிபுரம் பிள்ளையார்பாளையம் பகுதியில் வாக்கு சேகரிக்கும் பணியில் அதிமுக வேட்பாளர் சோமசுந்தரம் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

பிரசாரத்தின் போது அதிமுக தேர்தல் வாக்குறுதிகளான இலவச சிலிண்டர், குளிர்சாதன பெட்டி, இருசக்கர வாகனம், உள்ளிட்டவற்றைக் காட்சிப்படுத்தப்பட்டு, மேளதாளங்கள் முழங்க, புலி ஆட்டம், கட்டைக்கூத்து உள்ளிட்ட கலைஞர்களுடன் வீதி வீதியாக சென்று அதிமுகவினர் வாக்கு சேகரிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

வாக்கு சேகரிக்க வரும் அதிமுக வேட்பாளருக்கு பெண்கள் ஆரத்தி எடுத்து உற்சாக வரவேற்பு அளித்து வருகின்றனர்.

Kanchipuram AIADMK candidate Somasundaram engaged in vote-seeking, displaying election promises such as free gas cylinders and refrigerators.

சிக்கன் பக்கோடா போட்டு வாக்கு சேகரித்த நாம் தமிழர் வேட்பாளர்!

அதிமுக இரண்டாம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு! கோபி, போடியில் யார்?

மதுரை மேற்கு அதிமுக வேட்பாளர் செல்லூர் ராஜூ!

அதிமுக முதற்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு! 20 முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு வாய்ப்பு!!

"Edappadi Palanisamy உடன் சேர்ந்ததில் தவறில்லை": TTV Dhinakaran Exclusive

ஓர் அணி, ஓராயிரம் பிரச்னைகள்: இது சிஎஸ்கேவின் சோகக் கதை! | IPL 2026 | Chennai Super Kings |

Podcast | அண்ணாமலை பேட்டி முதல் ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சனம் வரை... | News & Views | E-23 |

திருமாவளவனை மிரட்டி பின்வாங்க வைத்த DMK! - Annamalai BJP

