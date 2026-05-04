தருமபுரி மாவட்டத்தில் 5 தொகுதிகளிலும் அதிமுக கூட்டணி முன்னிலை!

தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள 5 தொகுதிகளிலும் அதிமுக கூட்டணி முன்னணியில் உள்ளது.
தருமபுரி மாவட்டத்தில் பென்னாகரம், தருமபுரி, பாலக்கோடு, பாப்பிரெட்டிப்பட்டி, அரூர் என மொத்தம் 5 சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் உள்ளன.
இதில் பகல் 12 மணி நிலவரப்படி 5 தொகுதிகளிலும் அதிமுக கூட்டணி முன்னிலை வகிக்கிறது. அந்த வகையில், பென்னாகரம் தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள பாமக வேட்பாளர் பாடி செல்வம், தருமபுரி தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள பாமக வேட்பாளர் சௌமியா அன்புமணி, பாலக்கோடு தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளர் கே. பி. அன்பழகன், பாப்பிரெட்டிபட்டி தொகுதி வேட்பாளர் மரகதம் வெற்றி வேல், அரூர் தொகுதி வேட்பாளர் சம்பத்குமார் ஆகியோர் முன்னிலையில் உள்ளனர்.
இதில், அரூர் தவிர மற்ற அனைத்திலும் தவேக வேட்பாளர்கள் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளனர். அரூரில் மட்டும் திமுக - வேட்பாளர் 2 ஆவது இடத்தில் உள்ளார்.
கடந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலிலும் தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள 5 தொகுதிகளில் திமுக ஒரு தொகுதியில் கூட வெற்றி பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
The AIADMK alliance is leading in all five constituencies in Dharmapuri district.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
ஓட்டுக்கு துட்டு! தேர்தலை ரத்துசெய்யக்கோரி அதிமுக வேட்பாளர் போராட்டம்!
தருமபுரியில் 5 தொகுதிகளிலும் அதிமுக கூட்டணி வெற்றிபெற வேண்டும்: கே.பி.அன்பழகன்
மதுரை மாவட்டத்தில் 9 தொகுதிகளில் நேரடியாகக் களம் காணும் அதிமுக
தருமபுரியின் 5 தொகுதிகளிலும் களமிறங்கும் திமுக?
வீடியோக்கள்
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
சிங் கீதம் டீசர்!
தினமணி செய்திச் சேவை
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு