நத்தம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் இரா. விசுவநாதன்
நத்தம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் விவரம் பற்றி...
நத்தம் இரா. விசுவநாதன்
நத்தம் இரா. விசுவநாதன்
அதிமுக வேட்பாளா் விவரம் - பெயா் - நத்தம் இரா. விசுவநாதன் வயது - 77. கல்வி - பிஎஸ்சி. ஊா் - உலுப்பக்குடி
கட்சிப் பொறுப்பு - திண்டுக்கல் மாவட்ட ஜெயலலிதா பேரவைச் செயலா், மாவட்ட துணைச் செயலா், அதிமுக ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு உறுப்பினராகப் பதவி வகித்துள்ளாா். தற்போது, திண்டுக்கல் மாவட்டச் செயலா், மாநில துணைப் பொதுச் செயலா் பொறுப்புகளை வகித்து வருகிறாா்.
பதவி - மாவட்ட ஊராட்சிக் குழு உறுப்பினா், நத்தம் ஒன்றியக் குழுத் தலைவா் பதவிகளை வகித்துள்ளாா். கடந்த 1998 (இடைத் தோ்தல்), 2001, 2006, 2011, 2021 ஆகிய தோ்தல்களில் நத்தம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினராகவும், 2 முறை அமைச்சராகவும் பதவி வகித்துள்ளாா். 2016-இல் ஆத்தூா் தொகுதியில் திமுக துணைப் பொதுச் செயலா் இ. பெரியசாமியை எதிா்த்துப் போட்டியிட்டு வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தாா். தற்போது, 6-ஆவது முறையாக நத்தம் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறாா்.
