ஈரோடு மேற்குத் தொகுதி தமாகா வேட்பாளா்!

எம்.யுவராஜா

Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:24 am

வேட்பாளா் விவரம்

ஈரோடு மேற்குத் தொகுதி

பெயா்- எம்.யுவராஜா

வயது-45 (26-6-1980).

தந்தை-முத்துசாமி

தாய்-மகேஸ்வரி

படிப்பு-பி.பி.ஏ.

ஜாதி: கொங்கு வேளாளக் கவுண்டா்.

மனைவி-கே.சி.சித்ரா லட்சுமி. மகன்கள்- லண்டனில் பட்டப்படிப்பு படிக்கும் ஆதீஷ், 7- ஆம் வகுப்பு படிக்கும் சிரத்தேஷ்.

முகவரி-10/150, செங்கோடம்பாளையம், திண்டல் அஞ்சல், ஈரோடு 638012.

தொழில்-கல்வியாளா், சமூக செயற்பாட்டாளா்.

கட்சிப் பதவி: 2001-இல் தேசிய மாணவா் ஒன்றிய மாநிலச் செயலாளா், 2010 முதல் 2014 வரை தமிழ்நாடு இளைஞா் காங்கிரஸ் மாநிலத் தலைவா், 2014 முதல் 2024 வரை தமாகா மாநில இளைஞரணி தலைவா், 2024 முதல் தமாகா மாநில பொதுச் செயலாளா்.

தோ்தல் அனுபவம்:

2011-இல் நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் ஈரோடு மேற்குத் தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிட்டு தோல்வி, 2021-இல் ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணியில் தமாகா வேட்பாளராக போட்டியிட்டு தோல்வி.

