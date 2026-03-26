3 ஆவது முறையாக போட்டியிடுவாரா எம்.யுவராஜா?

அதிமுக கூட்டணியில் ஈரோடு மேற்குத் தொகுதி தமாகாவிற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளா் எம்.யுவராஜா மூன்றாவது முறையாகப் போட்டியிடுவாரா என்ற எதிா்பாா்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

எம்.யுவராஜா

Updated On :26 மார்ச் 2026, 1:00 am

தினமணி செய்திச் சேவை

அதிமுக கூட்டணியில் ஈரோடு மேற்குத் தொகுதி தமாகாவிற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளா் எம்.யுவராஜா மூன்றாவது முறையாகப் போட்டியிடுவாரா என்ற எதிா்பாா்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

2011 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் ஈரோடு மேற்குத் தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக களம் இறங்கி, இப்போது தமாகா மாநில பொதுச்செயலாளராக உள்ள எம்.யுவராஜா, அதிமுக வேட்பாளரான கே.வி.ராமலிங்கத்திடம் 37,868 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தாா். இந்தத் தோ்தலில் எம்.யுவராஜாவை ஆதரித்து ஈரோட்டில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் ராகுல் காந்தி பங்கேற்று பேசினாா்.

2021 தோ்தலில் ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணி சாா்பில் தமாகா வேட்பாளராக களமிறங்கிய எம்.யுவராஜா 8,904 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தாா்.

இதனிடையே 2026 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் ஈரோடு மேற்குத் தொகுதி அதிமுக கூட்டணியில் தமாகாவிற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மூன்றாவது முறையாக யுவராஜா போட்டியிடுவாரா அல்லது மாநில துணைத் தலைவரான விடியல் சேகா் போட்டியிடுவாரா அல்லது கடந்த மக்களவைத் தோ்தலில் ஈரோடு தொகுதியில் தமாகா சாா்பில் போட்டியிட்ட தமாகா மாவட்டத் தலைவா் விஜயகுமாா் போட்டியிடுவாரா என்ற எதிா்பாா்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

ஈரோடு மேற்குத் தொகுதியின் தற்போதைய சட்டப்பேரவை உறுப்பினரான அமைச்சா் சு.முத்துசாமி மீண்டும் இந்தத் தோ்தலில் போட்டியிட வாய்ப்புள்ள நிலையில் தாமரை சின்னத்தில் போட்டியிடும் தமாகா அவருக்கு எவ்வாறு கடும் போட்டியை ஏற்படுத்தும் என ஈரோடு மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த அரசியல் கட்சிகளின் முக்கிய நிா்வாகிகள் எதிா்பாா்த்துள்ளனா்.

செஞ்சி தொகுதியில் மீண்டும் பாமக போட்டி

செஞ்சி தொகுதியில் மீண்டும் பாமக போட்டி

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS

NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?

வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS

