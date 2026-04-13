திராவிட மாடல் ஆட்சியில் வடக்கு வாழ்கிறது என்ற நிலை மாறி, தெற்கு தான் நாட்டிற்கு வழிகாட்டுகிறது: மு.க. ஸ்டாலின்தமிழ்நாட்டுக்கு வடக்கில் இருந்துதான் ஆபத்து வரும் : திருவள்ளூர் பிரசாரத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் பேச்சு
தமிழ்நாட்டிற்கு வடக்கிலிருந்து ஆபத்து: மு.க. ஸ்டாலின்

திராவிட மாடல் ஆட்சியில் வடக்கு வாழ்கிறது என்ற நிலை மாறி, தெற்கு நாட்டிற்கு வழிகாட்டுகிறது என்றார் மு.க. ஸ்டாலின்.

திருவள்ளூர் பிரசாரத்தில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் - யூடியூப் / M.K. STALIN

Updated On :13 ஏப்ரல் 2026, 2:07 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

திராவிட மாடல் ஆட்சியில் வடக்கு வாழ்கிறது என்ற நிலை மாறி, தெற்கு தான் நாட்டிற்கு வழிகாட்டுகிறது என முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் இன்று (ஏப். 13) தெரிவித்தார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று (ஏப். 13) பிரசாரம் மேற்கொண்டார்.

பிரசாரத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் பேசியதாவது:

''தமிழ்நாடு முழுக்க பரவலாக்கப்பட்ட வளர்ச்சி பலரின் கண்ணை உறுத்துகிறது. கருணாநிதி கொடுத்த அறிவுரை உழைப்பு. உண்மையாக உழைத்தால் உலகம் நம்மை போற்றும். அவர் சொன்னதைப்போல தொடர்ந்து உழைத்துக்கொண்டிருக்கிறேன்.

தமிழ்நாடு என்ற சொல் இருக்கக் கூடாது என்பது ஆர்.என். ரவியின் குரல் அல்ல; ஆர்எஸ்எஸ்ஸின் குரல். நான் உயிரோடு இருக்கும் வரை, திமுக இருக்கும் வரை தமிழ்நாட்டை தொட்டுப்பார்க்கும் தைரியம் உண்டா?

திராவிட மாடல் ஆட்சியில் வடக்கு வாழ்கிறது என்ற நிலை மாறி, தெற்கு தான் நாட்டிற்கு வழிகாட்டுகிறது. தமிழ்நாட்டுக்கு வடக்கில் இருந்துதான் ஆபத்து வரும். என்டிஏ என்ற ஆபத்தை தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய தேர்தல்தான் இது.

தமிழ்நாடு என்றுமே தில்லிக்கு அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் தான். பல வடமாநில தொழிலாளர்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்து வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்திக்கொண்டு வருகின்றனர். தங்கள் மாநிலத்தில் இதுபோன்ற வாய்ப்புகள் இல்லை என்று அவர்கள் கூறும் அளவுக்கு தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியும் வாய்ப்பும் உள்ளது.

ஆனால், வடமாநில தொழிலாளர்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் பாதுகாப்பு இல்லை என பிரதமர் மோடி தொடர்ந்து பொய் கூறி வருகிறார். 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழ்நாடு எப்படிப்பட்ட தலைகுனிவை சந்தித்தது என எண்ணிப்பாருங்கள்.

அதிமுக ஆட்சி தமிழ்நாட்டின் இருண்டகாலம். தவறுகளுக்காக தமிழ்நாட்டை பாஜகவிடம் பழனிசாமி விட்டுக்கொடுத்துவிட்டார். தவறுகளில் இருந்து தப்பிக்க மாநிலத்தின் நலனை அடகுவைத்துவிட்டார். அத்தகைய பழனிசாமிக்கு 11வது தோல்வியை கொடுக்க வேண்டும்.

அதிமுக ஆட்சியில் வளர்ச்சி நின்றுபோனது. இன்று 11.17% தமிழ்நாடு வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது.

எத்தனை முறை அடித்துக்கேட்டாலும் சாதனைகளைச் சொல்லி அவர்களால் வாக்கு கேட்க முடியாது. பாஜகவின் கிளைக் கழகம்தான் அதிமுக. வெல்வோம் ஒன்றாக. தமிழ்நாடு வெல்லட்டும்'' என மு.க. ஸ்டாலின் பேசினார்.

Summary

TN Election 2026 Danger to Tamil Nadu from the North: M.K. Stalin campaign

தொடர்புடையது

மறைந்த தலைவர்களை அவமதிக்கவில்லை! இபிஎஸ் விளக்கம்

மறைந்த தலைவர்களை அவமதிக்கவில்லை! இபிஎஸ் விளக்கம்

தமிழ், தமிழ்நாடு என்றாலே பாஜகவுக்கு வெறுப்பு : மு.க. ஸ்டாலின்

தமிழ், தமிழ்நாடு என்றாலே பாஜகவுக்கு வெறுப்பு : மு.க. ஸ்டாலின்

தமிழ்நாட்டின் டிஎன்ஏவை சிதைக்க என்டிஏ முயற்சி : மு.க. ஸ்டாலின்

தமிழ்நாட்டின் டிஎன்ஏவை சிதைக்க என்டிஏ முயற்சி : மு.க. ஸ்டாலின்

திராவிட மாடல் ஆட்சியில் தமிழ்நாடு அமைதியாக உள்ளது: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பெருமிதம்

திராவிட மாடல் ஆட்சியில் தமிழ்நாடு அமைதியாக உள்ளது: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பெருமிதம்

வீடியோக்கள்

அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை தோல்வி! அடுத்தது என்ன?
வீடியோக்கள்

அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை தோல்வி! அடுத்தது என்ன?

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
Delhi Vs Chennai | முதல்வரின் சிறுபிள்ளைத்தனம்! அண்ணாமலை Press Meet | BJP | DMK
வீடியோக்கள்

Delhi Vs Chennai | முதல்வரின் சிறுபிள்ளைத்தனம்! அண்ணாமலை Press Meet | BJP | DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
வீடியோக்கள்

காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

22 மணி நேரங்கள் முன்பு