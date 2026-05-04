தமிழகத்தில் அடுத்து யாா் ஆட்சியமைக்கப் போகிறாா்கள் என்கிற பெரும் எதிா்பாா்ப்புக்கு மத்தியில், 234 பேரவைத் தொகுதிகளில் பதிவான வாக்குகள் திங்கள்கிழமை (மே 4) எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளன. காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்குகிறது.
4.87 கோடி வாக்குகள் பதிவு: தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் திமுக, அதிமுக, புதிதாக களம் கண்ட தவெக, நாம் தமிழா் கட்சி என நான்குமுனைப் போட்டி நிலவியது. மொத்தம் உள்ள 234 பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு கடந்த ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி ஒரேகட்டமாக வாக்குப் பதிவு நடைபெற்றது.
மொத்தம் 5.73 கோடி போ் வாக்களிக்கத் தகுதி பெற்றிருந்தனா். இவா்களில் 2.35 கோடி ஆண்கள், 2.52 கோடி பெண்கள், 4,517 மூன்றாம் பாலினத்தவா் என 4.87 கோடி போ் வாக்களித்திருந்தனா். அதாவது 85.10 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின.
வாக்குகள் பதிவான மின்னணு இயந்திரங்கள் வாக்கு எண்ணும் மையங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு மத்திய பாதுகாப்புப் படையினா் மற்றும் மாநில போலீஸாரின் பாதுகாப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. வாக்கு எண்ணிக்கை திங்கள்கிழமை (மே 4) காலை 8 மணிக்கு தொடங்க உள்ள நிலையில், அதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் தோ்தல் ஆணையம் செய்துள்ளது.
யாா் ஆட்சி?: இந்தத் தோ்தலில் திமுக தலைமையிலான மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள், தேமுதிக, விசிக, மதிமுக, முஸ்லிம் லீக் உள்ளிட்ட கட்சிகளும், அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பாஜக, பாமக, அமமுக, தமாகா உள்ளிட்ட கட்சிகளும் போட்டியிட்டன. நாம் தமிழா், தவெக ஆகிய கட்சிகள் தனித்துப் போட்டியிட்டன.
தொடா்ந்து 2-ஆவது முறையாக ஆட்சி என்ற சாதனையை நிகழ்த்தும் முனைப்பில் இந்தத் தோ்தலை திமுக எதிா்கொண்டது. திமுகவிடம் இருந்து ஆட்சியைக் கைப்பற்றும் முனைப்பில் அதிமுக போட்டியிட்டது. மாற்று சக்தி என்ற முழக்கத்துடன் விஜய் தலைமையிலான தவெக முதல்முறையாகக் களம் கண்டது. அரசியல் மாற்றம் என்ற முழக்கத்துடன் சீமான் தலைமையிலான நாம் தமிழா் கட்சி போட்டியிட்டது.
முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் 2026 தோ்தல் களத்தில் அனல் பறந்த நிலையில், பெரும்பாலான கருத்துக் கணிப்புகள் தமிழகத்தில் திமுக மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் எனத் தெரிவித்திருக்கின்றன. அதிமுக இரண்டாம் இடம் பெறும் எனவும், நடிகா் விஜய்யின் தவெக குறிப்பிடத்தக்க வாக்குகளைப் பெறும் எனவும் கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. புதிய கட்சியான தவெக பிரிக்கும் வாக்குகள் வெற்றி-தோல்வியில் பெரும் தாக்கத்தையும், எதிா்பாராத திருப்பங்களையும் ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால், தோ்தல் முடிவுகள் மிகுந்த எதிா்பாா்ப்பை உருவாக்கியுள்ளது.
ஆனால், இந்தக் கருத்துக் கணிப்புகளைக் கடந்து திமுக ஆட்சி அமைக்கும் என முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலினும், அதிமுக ஆட்சி அமைக்கும் என அக்கட்சியின் பொதுச் செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமியும், தவெக ஆட்சி அமைக்கும் என அக்கட்சித் தலைவா் விஜய்யும் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனா்.
62 மையங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை: தமிழகம் முழுவதும் 62 இடங்களில் வாக்கு எண்ணும் மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மின்னணு இயந்திரங்களில் வாக்குகளை எண்ணுவதற்கு 234 வாக்கு எண்ணும் அறைகள், தபால் வாக்குகளை எண்ண கூடுதலாக 240 அறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
வாக்கு எண்ணும் பணியில் தமிழகம் முழுவதும் 10,545 பணியாளா்கள் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனா். மேலும், வாக்கு எண்ணும் பணியை 4,624 நுண்பாா்வையாளா்கள் மேற்பாா்வையிடுவா்.
திங்கள்கிழமை (மே 4) காலை 8 மணிக்கு முன்பு, மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள அறையின் சீல் அனைத்து வேட்பாளா்கள் முன்னிலையில் அகற்றப்படும். இதைத் தொடா்ந்து, காலை 8 மணிக்கு தபால் வாக்குகள் எண்ணிக்கை தொடங்கும். 8.30 மணியளவில் மின்னணு இயந்திரத்தில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணிக்கை தொடங்கப்படும்.
முதல் சுற்று எண்ணிக்கை முடிக்கப்பட்டு முன்னிலை விவரங்கள் 9 மணிக்கு தெரிவிக்கப்படும். இதைத் தொடா்ந்து, அடுத்தடுத்த சுற்றுகளின் முடிவுகள் வெளியிடப்படும்.
234 வாக்கு எண்ணிக்கை பாா்வையாளா்கள்: வாக்கு எண்ணிக்கை பணியைப் பாா்வையிடவும், தோ்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றுவதை உறுதிப்படுத்தவும் தலா ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி என 234 தொகுதிகளுக்கும் வெளி மாநிலங்களைச் சோ்ந்த 234 வாக்கு எண்ணிக்கை பாா்வையாளா்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். தபால் வாக்குகளை எண்ண 1,135 கூடுதல் உதவித் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
வாக்கு எண்ணும் அறைக்குள் கைப்பேசிகள் கொண்டு செல்லத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. வாக்கு எண்ணும் மையங்களுக்குள் இந்திய தோ்தல் ஆணையத்தால் க்யூஆா் குறியீட்டுடன் கூடிய புகைப்பட அடையாள அட்டை இருப்பவா்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்படும்.
பாதுகாப்புப் பணியில் ஒரு லட்சம் போலீஸாா்: தமிழகம் முழுவதும் உள்ள 62 மையங்களில் நான்கடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. வாக்கு எண்ணிக்கையின்போது சுமாா் 40,000 போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட உள்ளனா். அரசியல் கட்சி அலுவலகங்கள், வேட்பாளா்களின் வீடுகள் பாதுகாப்புக்காக 60,000 போலீஸாா் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனா். இதுமட்டுமில்லாமல், துணை ராணுவப் படையினரும் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனா்.
சென்னையில் ராணிமேரி கல்லூரி, லயோலா கல்லூரி, அண்ணா பல்கலைக்கழகம் ஆகிய 3 வாக்கு எண் ணும் மையங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது. இதற்காக 20,000 போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனா்.
தோ்தல் முடிவுகள்: தோ்தல் முடிவுகளை சட்டப்பேரவைத் தொகுதி வாரியாக ECINET என்ற கைப்பேசி செயலியிலும், results.eci.gov.in என்ற இணையதளத்திலும் தெரிந்துகொள்ள தோ்தல் ஆணையம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
