வேலை... வேலை... வேலை... மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறையில் ஏராளமான வேலைவாய்ப்புகள்

தமிழ்நாடு மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறையில் ஏராளமான பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து வரும் 27 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

மொத்த காலியிடங்கள்: 54

மாவட்ட அளவிலான காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: Program Manager - 06

பணி: Program Officer - 12

பணி: Data Analyst - 04

பணி: Procurement Officer - 01

பணி: Assistants - 02

பணி: Senior Accountant - 01

பணி: Typist Cum Computer Operator - 02

பணி: Office Assistant - 01

மாநில அளவிலான காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: Program Officer - 15

பணி: Assistants - 05

பணி: DEO - 05

தகுதி: ஒவ்வொரு பணிக்கும் தனித்தனியாக தகுதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 10, பிளஸ் 2, டிப்ளமோ, இளநிலை, முதுநிலை பட்டதாரிகள் சம்மந்தப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள். அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: recruitment.tnpwdrights@gmail.com என்ற இ-மெய்லி ஐடிக்கு விண்ணப்பங்களை அனுப்பலாம் அல்லது Project Director – RIGHTS Project cum Director, Directorate for Welfare of the Differently Abled, No.5, Kamarajar Salai, Lady Willingdon College Campus, Chennai-600005 என்ற விண்ணப்பங்களை அனுப்பலாம்.

விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர கடைசி தேதி: 27.12.2021

மேலும் விவரங்கள் அறிய www.scd.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

