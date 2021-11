வங்கியில் வேலை வேண்டுமா? அழைக்கிறது சென்ட்ரல் பேங்க் ஆப் இந்தியா

வங்கி சேவையில் முன்னணி வங்கியாக உள்ள பொதுத்துறை வங்கியான சென்ட்ரல் பேங்க் ஆப் இந்தியா-வில் காலியாக உள்ள 115 அதிகாரி பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

நிறுவனம்: சென்ட்ரல் பேங்க் ஆப் இந்தியா(Central Bank of India)

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: Economist - 01

பணி: Income Tax Officer - 01

பணி: Information Technology - 01

பணி: Data Scientist - 01

பணி: Credit Officer III - 10

பணி: Data Engineer III - 11

பணி: IT Security Analyst III - 01

பணி: IT SOC Analyst III - 02

பணி: Risk Manager III - 05

பணி: Technical Officer(Credit) III - 05

பணி: Financial Analyst II - 20

பணி: Information Technology II - 15

பணி: Law Officer II - 20

பணி: Risk Manager II -10

வயதுவரம்பு: ஒவ்வொரு பணிகளுக்கும் தனித்தனியான வயதுவரம்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 20 முதல் 45 வயதிற்குள் இருப்பவர்கள் சம்மந்தப்பட்ட பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

தகுதி: இளங்கலை, முதுகலை, எம்பிஏ, எம்சிஏ, பி.எச்டி முடித்தவர்கள் சம்மந்த பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். பணி அனுபவம் குறித்து அறிவிப்பை தெரிந்துகொள்ளவும்.

பணி: Security II - 03

பணி: Security I - 09

வயதுவரம்பு: குறைந்தபட்சம் 26 முதல் அதிகபட்சம் 45 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: குறைந்த பட்சம் 5 ஆண்டுகள் இந்திய ராணுவம் அல்லது ஏர் இந்தியா,

கடற்படை மற்றும் துணை ராணுவ படைகளில் இளநிலை அதிகாரியாக பணியாற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆன்லைன் எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர் ரூ.175 + ஜிஎஸ்டி, மற்ற அனைத்து பிரிவைச் சேர்ந்த விண்ணப்பத்தாரர்கள் ரூ.850 கட்டணத்துடன் ஜிஎஸ்டி சேர்த்து செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை ஆன்லைனில் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www:centralbankofindia.co.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் செலுத்த வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி: 17.12.2021

ஆன்லைன் எழுத்துத் தேர்வு நடைபெறும் தேதி: 22.01.2022

மேலும் விவரங்கள் அறிய https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/2021-11/Notification_Recruitment_of_Specialist_Officers-2022-23.pdf என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.