விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? ரூ.78 ஆயிரம் சம்பவளத்தில் ஐடிஐ, டிப்ளமோ முடித்தவர்களுக்கு வேலை!

விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? ரூ.78 ஆயிரம் சம்பவளத்தில் ஐடிஐ, டிப்ளமோ முடித்தவர்களுக்கு வேலை!

By | Published On : 21st September 2022 02:54 PM | Last Updated : 21st September 2022 02:54 PM | அ+அ அ- |