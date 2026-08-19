விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? கல்பாக்கம் அணு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் 200 அப்ரண்டிஸ் பயிற்சிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு!

கல்பாக்கம் இந்திரா காந்தி அணு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் காலியாகவுள்ள கீழ்வரும் அப்ரண்டிஸ் பயிற்சிகளுக்கு தகுதியானவர்களிடம் நாளைக்குள்(ஆக.19) ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
அறிவிப்பு எண்: IGCAR/03/2026
பணி: Apprentice Training
பயிற்சி வழங்கப்படும் டிரேடுகள் மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:
பிரிவு: Fitter
காலியிடங்கள்: 46
பிரிவு: Turner
காலியிடங்கள்: 7
பிரிவு: Machinist
காலியிடங்கள்: 10
பிரிவு: Electrician
காலியிடங்கள்:22
பிரிவு : Mechanical Machine Tool Maintenance
காலியிடம் : 1
பிரிவு : Electronic Mechanic
காலியிடங்கள்: 15
பிரிவு: Instrument Mechanic
காலியிடங்கள்: 18
பிரிவு: Draughtsman (Mechanical)
காலியிடங்கள்: 12
பிரிவு: Mechanic Refrigeration & Air Conditioning
காலியிடங்கள்: 9
பிரிவு: Plumber
காலியிடங்கள்: 2
பிரிவு : Welder (Gas & Electric)
காலியிடங்கள்: 14
பிரிவு: Horticulture Assistant
காலியிடங்கள்: 3
பிரிவு: Wood work Technician/Carpenter
காலியிடங்கள்: 4
பிரிவு: Manson/Civil Mistry
காலியிடங்கள்: 4
பிரிவு: Book Binder
காலியிடம் : 1
பிரிவு: PASAA
காலியிடங்கள்: 19
பிரிவு: Photography
காலியிடம்: 1
பிரிவு: Process Plant Operator
காலியிடங்கள்: 12
தகுதி: பத்தாம் வகுப்புதேர்ச்சியுடன் மேற்கண்ட பிரிவுகள் ஏதாவதொன்றில் ஐடிஐ முடித்திருக்க வேண்டும்.
உதவித்தொகை: பயிற்சியின் போது முதலாம் ஆண்டு மாதம் ரூ 10,560, இரண்டாம் ஆண்டு மாதம் ரூ.11,040 வழங்கப்படும்.
வயது வரம்பு: 19.8.2026 தேதியின்படி 18 முதல் 24-க்குள் இருக்க வேண்டும். உச்ச வயது வரம்பில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும், மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினருக்கு 10 ஆண்டுகளும் சலுகை வழங்கப்படும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஐடிஐ படிப்பில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் மற்றும் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.apprentice shipindia.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் தங்களைப் பற்றிய விவரங்களை பதிவு செய்யவும். பின்னர் https://www.igcar.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 19.8.2026
விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
Summary
IGCAR NOTIFICATION FOR ENGAGEMENT OF TRADE APPRENTICES UNDER APPRENTICES ACT,1961
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