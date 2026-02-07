கோப்புப் படம்
வேலைவாய்ப்பு

கோவை ஆராய்ச்சி மையத்தில் வேலை: 8-ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கவும்!

கோயம்புத்தூரில் செயல்பட்டு வரும் சலீம் அலி பறவையியல் ஆராய்ச்சி மையத்தில் காலியாக உள்ள புராஜெக்ட் பணிகள் தொடர்பாக...
Published on

கோயம்புத்தூரில் செயல்பட்டு வரும் சலீம் அலி பறவையியல் ஆராய்ச்சி மையத்தில் காலியாக உள்ள புராஜெக்ட் பணிகளுக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து வரும் 8 ஆம் தேதிக்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

விளம்பர எண்.SACON/RES/RCTMT/ADVT-01/2026

பணி: Project Associate-I

காலியிடங்கள்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.37,000

வயதுவரம்பு: 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: Natural Science, Zoology, Wildlife Science, Ecology, Marine Scinences, Agriculture, Forestry, Life Science போன்ற ஏதாவதொரு பிரிவில் முதுநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Project Assistant

காலியிடங்கள்: 2

சம்பளம்: மாதம் ரூ.27,000

வயதுவரம்பு: 50-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: Natural Sciences, Agriculture, Forestry போன்ற ஏதாவதொரு பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Senior Project Manager

காலியிடங்கள்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.1,25,000

வயதுவரம்பு: 45-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: Natural Sciences, Agriculture, Forestry போன்ற ஏதாவதொரு பிரிவில் முனைவர் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Adminisrative Assistant

காலியிடங்கள்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.44,000

வயதுவரம்பு: 50-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

ஏதாவதொரு துறையில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் மூன்று ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Finance Assistant

காலியிடங்கள்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.44,000

வயதுவரம்பு: 50-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: Commerce, Accounting, Finance, Economics போன்ற ஏதாவதொரு பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் மூன்று ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Computer Assistant

காலியிடங்கள்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.50,000

வயதுவரம்பு: 50-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: Computer Science, Computer Applications, Information Technology, Electronics & Communication, Visual Communication, Data Science போன்ற ஏதாவதொரு பிரிவில் தேர்ச்சி பெற்றிருப்பதுடன் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Office Assistant,MTs

காலியிடங்கள்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.32,000

வயதுவரம்பு: 50-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் இலகுரக வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் பெற்றிருப்பதுடன் 3 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆன்லைன் எழுத்துத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது பிரிவினருக்கு ரூ.500. இதர அனைத்து பிரிவினருக்கு ரூ.100. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.sacon.in/careers என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 8.2.2026

மேலும் விவரங்கள் அறிய இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

