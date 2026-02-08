தமிழக மருத்துவத் துறையில் வேலை வேண்டுமா?: உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

தமிழ்நாடு அரசின் மருத்துவமனைகளில் காலியாக உள்ள தெரபிஸ்ட் உதவியாளர் பணிக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பை மருத்துவ பணியாளர் தேர்வாணையம் வெளியிட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியான இருபாலர்களிடம் இருந்து வரும் 11 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
அறிவிப்பு எண்.02/MRB/2026
மொத்த காலியிடங்கள்: 6
பணி: Therapeutic Assistant (Male)- 4
பணி: Therapeutic Assistant (Female) - 2
சம்பளம்: மாதம் ரூ.18,000 - 56,900
வயதுவரம்பு: 1.7.2026 தேதியின்படி 18 வயது முதல் 32-க்குள் இருக்க வேண்டும். பிசி, பிசிஎம், எம்பிசி, டிஎன்சி, எஸ்சி, எஸ்டி, எஸ்சிஏ பிரிவினர் 18 வயது பூர்த்தியடைந்திருக்க வேண்டும். உச்ச வயதுவரம்பில்லை. அறிவிப்பை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
தகுதி: பிளஸ் 2 தேர்ச்சியுடன் நர்சிங் தெரபி பாடத்தில் குறைந்தது இரண்டரை ஆண்டு கால அளவினைக் கொண்ட டிப்ளமோ படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும். தமிழக அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: பத்தாம் வகுப்பு, பிளஸ் 2, நர்சிங் தெரபி படிப்பில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவினர் ரூ.600, இதர அனைத்து பிரிவினர் ரூ.300 செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.mrb.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 11.2.2026
மேலும் விவரங்கள் அறிய இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
